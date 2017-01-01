Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Tolga Kadaz, Özgün Karakoçlu, Oğuz Akyüz
Fethiyespor: Kubilay, Hüseyin Cihan Avcu, Bayram (Dk. 89 Hakkı), Oğuzhan (Dk. 46 Hakan), Hüseyin Atalay, Mert Er Estik, Fatih, Selçuk Çalışır, Cemre, Aytaç, Oktay (Dk. 58 Emir)
Zonguldak Kömürspor: Osman, Okan Eken (Dk. 76 Sinan), Onur, Hüseyin Yılmaz, Erdinç, Ali, Turan, Selçuk Vural (Dk. 64 Batuhan), Mert Caymaz, Anıl, Okan Duran
Goller: Dk. 17 ve 70 Okan Eken, Dk. 73 Onur (Zonguldak Kömürspor), Dk. 77 ve 79 Bayram, Dk. 83 Hakan, Dk. 86 Cemre (Fethiyespor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Emir (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bayram, Dk. 56 Selçuk Çalışır, Dk. 60 Hüseyin Cihan Avcu, Dk. 65 Fatih, Dk. 81 Mert Er Estik, Dk. 82 Cemre, Dk. 90 Aytaç (Fethiyespor) Dk. 26 Ali, Dk. 27 Turan, Dk. 69 Erdinç, Dk. 88 Sinan, Dk. 89 Batuhan, Dk. 90+5 Hüseyin Yılmaz (Zonguldak Kömürspor)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor'u 4-3 mağlup etti.