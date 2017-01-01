Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol (Dk. 39 Sebaihi), Umut Gündoğan (Dk. 86 Ümit Yasin Arslan), Metin Yüksel, Mikic, Erman Bulucu, Dimov, Perovic, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Emre Öztürk)
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Mahmut Metin (Dk. 55 Serol Demirhan), Pedriel, Mitrovic, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz (Dk. 81 Bekir Can Sönmez), Gökhan Akkan, Güven Varol, Tita (Dk. 16 Ahmet Bener)
Goller: Dk. 50 Mehmet Enes Sığırcı (kendi kalesine), Dk.90+4 İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Erman Bulucu (Manisaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Nurullah Kaya, Dk. 35 Ahmet Bener. Dk. 74 Emrah Özyaylaz, Dk. 88 Güven Varol (Mersin İdmanyurdu), Dk. 55 Mikic, Dk. 60 Gökhan Sazdağı, Dk.90+3 İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor)
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti.