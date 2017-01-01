09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARTVİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçi aranıyor

09 Nisan 2017 Pazar, 17:23

ARTVİN (AA) - Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Artvin-Yusufeli Karayolu'ndaki Kalburlu köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Kürşat Kalkan'dan (28) dün sabahtan beri haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Deriner Barajı ve şantiye bölgesinde arama çalışması başlattı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın talebi üzerine Erzurum AFAD'dan 7, Ordu deniz polisinden 4 su altı dalgıç da arama çalışmalarına katıldı.

Ekipler, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Kalkan'ın bulunması için Deriner Baraj Gölü ve çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Yöreye has armut dikimi gerçekleştirdiler
YEREL

YÖREYE HAS ARMUT DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Yangında çöken evinin enkazı altında kalarak öldü
YEREL

YANGINDA ÇÖKEN EVİNİN ENKAZI ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
AÇÜ'de 'Yaşama Yol Ver' eğitimi
YEREL

AÇÜ'DE 'YAŞAMA YOL VER' EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...