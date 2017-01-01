Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçi aranıyor

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ARTVİN (AA) - Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Artvin-Yusufeli Karayolu'ndaki Kalburlu köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Kürşat Kalkan'dan (28) dün sabahtan beri haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Deriner Barajı ve şantiye bölgesinde arama çalışması başlattı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın talebi üzerine Erzurum AFAD'dan 7, Ordu deniz polisinden 4 su altı dalgıç da arama çalışmalarına katıldı.

Ekipler, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Kalkan'ın bulunması için Deriner Baraj Gölü ve çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.