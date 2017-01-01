Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, nikah şahidi oldu

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yeğeni Vesile Akdoğan ile Ahmet Enes Bodur'un nikah törenine katıldı.
Özlü, halk oylaması çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini gezerek, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Daha sonra bir otelde düzenlenen törende, yeğeni Vesile Akdoğan ile Ahmet Enes Bodur'un nikah şahitliğini yapan Özlü, birçok defa nikah şahitliği yaptığını ancak bunun kendisi için özel olduğunu söyledi.
Akdoğan ve Bodur çiftinin nikahını, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş kıydı.
Çifte mutluluklar dileyen Bakan Özlü, evlilik cüzdanını yeğeni Akdoğan'a verdi.
Özlü, daha sonra Galericiler Sitesi'nde iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.