Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: İnegöl
Hakemler: Sinan Dereci, Burak Cansız, Ali Tuna
İnegölspor: Şener Özcan, Recep Yılmaz, Emrah Dağ (Dk. 65 Hasan Küçcük), Raif Demir (Dk. 88 Volkan Pala), Hacı Mustafa Karabulut, Bilal Özdemir, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 46 Ömürcan Yıldırımlı), Lider Koç, Emre Okur, Ali Aytemur, Oğuz Kocabal
Sarıyer: Gökhan Siverek, Oğuz Mataracı (Dk. 74 Ensar Enes Baykan), Yaser Yıldız, Emrah Uzun, Bertul Kocabaş (Dk. 64 Hüsnü Başkurt), Fırat Sezer (Dk. 81 Mert Kula), Serkan Yalçın, Sabutay Alper Bayülken, Hakan Soylu, Melih Kabasakal, Fatih Kara
Goller: Dk. 33 Emrah Uzun (Sarıyer), Dk. 52 Emre Okur (Penaltıdan), Dk. 90+5 Hasan Küçcük (İnegölspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Hakan Soylu, Dk. 57 Fatih Kara (Sarıyer), Dk. 62 Lider Koç, Dk. 78 Raif Demir (İnegölspor)
BURSA (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.