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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09 Nisan 2017 Pazar, 18:08


Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık (Dk. 60 Douglao), Sow, Lawal (Dk. 77 Nguemo), Güray Vural, Varela (Dk. 46 Umut Bulut), Deniz Türüç, Welliton

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic (Dk. 69 Koray Altınay), Prochazka, Numan Çürüksu, Pinto, Mehmet Güven, Maher (Dk. 72 Regattin), Luiz Carlos, Umar, Bifouma, Webo (Dk. 77 Erdal Kılıçaslan)

Goller: Dk. 15 ve 44 (Penaltıdan) Umar, Dk. 55 Mehmet Güven, Dk. 67 Webo (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 39 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Prochazka, Dk. 45+1 Webo, Dk. 64 Mehmet Güven (Osmanlıspor), Dk. 23 Mabiala, Dk. 72 Sow (Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kayserispor'u 4-1 yendi.

55. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Umar'ın pasında ceza alanı çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Mehmet Güven'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

66. dakikada konuk ekip maçta ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maher, Sow'un arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan müsabakada üçüncü kez penaltı kararı verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Webo, topu ağlarla buluşturdu: 1-4

80. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Bifouma'nın sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Osmanlıspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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