09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

09 Nisan 2017 Pazar, 18:26
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi


Salon: Antakya

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fazilet Gülter, Umut Özgün Ergün

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 3, Snytsina 18, Hurst 9, Stankovic 12, Tanaçan Bostancı, Bahar Öztürk 10, Gamze Takmaz 3, Tuğba Oral 14

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 5, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Işıl Alben 7, Anderson 22, Papova 12, Seda Deniz, Vitola 16, Jefferson 18

1. Periyot: 15-14

Devre: 39-31

3. Periyot: 56-51


HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. haftanın son maçında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 82-69 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da dağ ceylanı gözlem etkinliği
YEREL

HATAY'DA DAĞ CEYLANI GÖZLEM ETKİNLİĞİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Cerablus'a getirilen Suriyelilere İHH'dan yardım
YEREL

CERABLUS'A GETİRİLEN SURİYELİLERE İHH'DAN YARDIM
Mardin'deki trafik kazası
YEREL

MARDİN'DEKİ TRAFİK KAZASI
Samandağ'da &quot;Çiçek Bayramı&quot; kutlandı
YEREL

SAMANDAĞ'DA "ÇİÇEK BAYRAMI" KUTLANDI
&quot;Beyaz Baretliler&quot;e kimyasal ekipman eğitimi
YEREL

"BEYAZ BARETLİLER"E KİMYASAL EKİPMAN EĞİTİMİ
Türk Kızılayından Suriye'ye koruyucu kit yardımı
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN SURİYE'YE KORUYUCU KİT YARDIMI
Başkan Seyfi Dingil esnafa 'evet'i anlattı
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL ESNAFA 'EVET'İ ANLATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...