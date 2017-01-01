Salon: Antakya
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fazilet Gülter, Umut Özgün Ergün
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 3, Snytsina 18, Hurst 9, Stankovic 12, Tanaçan Bostancı, Bahar Öztürk 10, Gamze Takmaz 3, Tuğba Oral 14
Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 5, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Işıl Alben 7, Anderson 22, Papova 12, Seda Deniz, Vitola 16, Jefferson 18
1. Periyot: 15-14
Devre: 39-31
3. Periyot: 56-51
HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. haftanın son maçında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 82-69 yendi.