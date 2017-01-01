Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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MARDİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Güvenlik güçlerimiz gerektiği şekliyle mücadele ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz Allah’a hamdolsun hem FETÖ’nün inlerine girdik hem PKK’nın inlerine girdik hem de DEAŞ’ın inine girdik. Onlar kaçıyorlar biz kovalıyoruz. İnşallah onların da kökünü sizlerin gayretiyle kazıyacağız.” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Tüfenkci, merkez Artuklu ilçesindeki AK Parti Mardin İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, teşkilatlarının yaptığı çalışmalara değinerek, "Sizler zor şartlar altında, teşkilatlarımız fedakarca çalışıyorlar. Allah razı olsun, yolumuzu açıyorsunuz. Yükümüzü taşıyorsunuz. İnsanlarla gönül köprüsünü kuruyorsunuz. O köprülerin üzerinde bizler yol alıyoruz. Sizin burada güçlü olmanız esasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın güçlü olması demektir. Sizin burada güçlü olmanız Türkiye Cumhuriyetinin güçlü olması demektir." ifadesini kullandı.

Bu gayretli çalışmanın Filistin, Mısır, Suriye ve Irak’taki mazlum kardeşlerinin, Türkiye’den umut bekleyenlerin ışığı olduğunu belirten Tüfenkci, "Siz bu noktada bu bilinçle de hareket ediyorsunuz ve biz ümmeti bir bilinçle gerçekten bu coğrafyada Türk bayrağını dalgalandırarak insanlarımıza güç veriyoruz, kuvvet veriyoruz." şeklinde konuştu.

Teşkilatlarının yaptığı bu çalışmaların bölgede terörün bitmesinde en büyük etken olacağını kaydeden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz gerektiği şekliyle mücadele ediyorlar. Asla ve asla yerinde durmuyorlar. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz Allah’a hamdolsun, hem FETÖ’nün inlerine girdik hem PKK’nın inlerine girdik hem de DEAŞ’ın inine girdik. Onlar kaçıyorlar biz kovalıyoruz. İnşallah onların da kökünü sizlerin gayretiyle kazıyacağız ve bu milletin üzerindeki baskılarını bu milletin üzerine koymuş oldukları ipoteklerini tek tek kaldıracağız ve buraları özgürleştireceğiz. Bu da sizin gayretlerinizle, hepinizden Allah razı olsun.”

Tüfenkci, koordinasyon merkezinin ardından Mardin İlim Yayma Cemiyetini de ziyaret etti.