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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Mardin'deki terör operasyonu

09 Nisan 2017 Pazar, 16:07

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bornova 2'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik operasyonunun düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, 10 el bombası, tabanca ve telsiz ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde ve ülkemizde birçok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, Gap-Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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