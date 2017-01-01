"Anayasa değişikliği Erdoğan'ın en değerli miraslarından biri olacak"

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AĞRI (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği ile Türkiye'nin çok daha iddialı olacağını belirterek, "Benim kanaatim bu halk oylaması, bu Anayasa değişikliği Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye bıraktığı en değerli ve önemli miraslarından bir tanesi olacak." dedi.

Bilal Erdoğan, TÜGVA Ağrı Teşkilatı tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen "Türkiye Gençlik Vakfı STK Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu halk oylamasının özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için çok daha büyük öneme sahip olacağını düşündüğünü belirtti.

Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) bu süreçte büyük görev düştüğüne işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buradan çıkacak teveccüh ne kadar güçlü olursa bundan sonraki dönemlerde bu bölgeleri karıştırmak isteyen halkımıza baskı yapan, zulüm eden, insanları ayrımcılıkla motive etmeye çalışanlar sanıyorum eskiden olduğu kadar yüz bulamayacaklar. Bu referandumun özellikle bu bölge için önemli olduğunu düşünüyorum. Sivil toplumumuz açısından bu halk oylaması yasama ile yürütme arasındaki çizgileri belirginleştirmek suretiyle aslında yasama organının yasama faaliyetini yaparken bürokratlardan ziyade daha fazla sivil toplum kuruluşlarımız ile çalışmasına olanak sağlayıp bunun kapısını açacak. Çünkü artık yasama faaliyetinden yasama organı sorumlu olacağı için bürokratların alt yapısını oluşturduğu tasarı ve teklifler değil milletvekillerimizin sivil toplum kuruluşları ile oluşturduğu tasarı ve teklifler üzerinde yasama faaliyetlerinin yürüyeceğini düşünüyorum."

Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine işaret edip ülkenin yeterince dış düşmanı olduğunu aktararak, "Dış düşmanlarımızın içeride yeterince işbirlikçileri var. O bakımdan bizim birlikteliğimiz önemli. Bundan önce de Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olsun bizi işgal etmek, diz çöktürmek isteyen düşmanlara karşı birlik olduğu zaman bu milletin karşısında kimse duramamıştır." diye konuştu.

- "Türkiye'de bir liderlik sıkıntısı yok"

Erdoğan, dünyada da ciddi belirsizlikler yaşandığını, Suriye'de farklı şeyler olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'daki yeni başkanın yönetim tarzı hala netlik arz etmiyor. Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin ayrılması, İtalya referandumunun başarısız olması, birçok ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik sıkıntılar yaşayıp, global finansal krizden bu yana bazı meseleleri halen çözememiş olması ve çözme ile ilgili de insanlarda bir umut da kalmaması, Avrupa'nın geleceğinde de bir belirsizliklere işaret ediyor. Kamuoyu, 'AB dağılacak mı?'yı ciddi ciddi konuşuyor. Böyle bir zamanda bakıyoruz nedir sıkıntı, dünyada liderlik sıkıntısı. Amerika'da, Avrupa'da liderlik sıkıntısı. Peki Türkiye'de bir liderlik sıkıntısı var mı? Allah'ın izni ile yok."

Yeni Anayasa değişikliğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu değişiklik neden. Recep Tayyip Erdoğan'dan da sonra da Türkiye'yi yönetebilir kılmak için. Recep Tayyip Erdoğan 14 yılda Türkiye Cumhuriyetinde başarılmamış bir şeyi başardı. Bu, koalisyon ve kriz üreten, darbecilerin kurguladığı sisteme rağmen halkın iradesini yönetime yansıttı, istikrarı korudu, milletin güvenini yükseltti, milletin emniyetine, emanetine sahip çıktı. Ama Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra biz yine eski sistemin koalisyonlarına, darbelerine, ekonomik krizlerine mi döneceğiz? Hayır. Bu halk oylaması ile inşallah Tayyip Erdoğan liderliğinden sonra da Türkiye'yi yönetilebilir kılmak, halkın iradesinin yönetime doğrudan tecelli etmesini sağlamak istiyoruz."

- "Sivil toplum kuruluşları, büyük resmi vatandaşlara anlatmalı"

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarından halk oylamasına bir hafta kala bu işin ne anlama geldiğini anlatması gerektiğini söyleyerek, "Dünyanın bu belirsizliklere, çalkantılı sulara ilerlediği bu dönemde, 21. yüzyılın geri kalan kısmında yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmemiz böyle net bir yönetim sistemine sahip olmamıza bağlıdır. Onun için sivil toplum kuruluşları olarak 16 Nisan'a kadar bu işin büyük resimde ne anlama geldiğini vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Özellikle bu bölge için Ağrı için, Güneydoğu ve Doğu Anadolu için ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım."dedi.

Bilal Erdoğan, "hayır" oyunun Türkiye için herhangi bir gelecek, dinamizm ve yenilik ihtiva etmediğini ama "evet" oyunun arkasında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 yıllık bir kayıt ve tecrübe olduğunu söyledi.

Bu kadar büyük projeleri hayata geçiren dünyada fazla ülke kalmadığını ancak Türkiye bütün krizlere, kriz ile darbe girişimlerine rağmen Osmangazi Köprüsü, 3. Köprü ve Avrasya Tüneli gibi önemli projeleri hayata geçirdiğine işaret eden Erdoğan, "3. havalimanı olmasın diye neler yaptılar. Gezi kalkışmasından itibaren hatırlayın. İki tane ağaç için yola çıkanlar Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmede o hafta itibari ile '3. havalimanı yapılmasın' dediler. Kendilerini de bu denli açık ettiler. Bu işlere kalkışanlar maalesef iplerinin dışarıda olduğunu gösterdiler." diye konuştu.

- "Yeni bir dönemin kapısını açacağız"

Halk oylamasının önemine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi artık yeni bir dönemin kapısını açacağız. Türkiye'nin çok daha iddialı olacağı, mazlumun yanında, zalimin karşısında duracağı, ekonomik, askeri, savunma sanayinin yerliliği olarak çok daha güçlü bir noktada olacağı 21. yüzyıl için, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için bu halk oylamasında inşallah 'evet' oyları ile Türkiye'nin kaderinde çok olumlu bir adıma imza atmış olacağız. Benim kanaatim bu halk oylaması, bu anayasa değişikliği Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye bıraktığı en değerli ve önemli miraslarından bir tanesi olacak."

Programa, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.