09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

09 Nisan 2017 Pazar, 19:10

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, halk oylamasına ilişkin,"Niye bu darbecilere yüz verelim. Size sunduğumuz sistem çok net ve basit. Siz gidip yüzde 51 ile birini seçiyorsunuz, hükümetini kuruyor. Ayak oyununa gerek yok, tezgaha gerek yok." dedi.

Özhaseki, bir düğün salonunda düzenlenen Yozgat Ovakentliler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Menderes, Özal ve AK Parti döneminde Türkiye'nin büyüme hızının Avrupa Birliği ülkelerinin iki katı olduğunu söyledi.

Darbeler döneminde, 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin küçüldüğünü belirten Özhaseki, "Niye bu darbecilere yüz verelim. Size sunduğumuz sistem çok net ve basit. Siz gidip yüzde 51 ile birini seçiyorsunuz, hükümetini kuruyor. Ayak oyununa gerek yok, tezgaha gerek yok. Hükümetini kurup 5 yıl hizmet ediyor. Seversek devam ettiriyoruz, sevmezsek defteri kapatıyoruz bu kadar basit. Bu kadar doğru ve sade bir sisteme neden geçmeyelim." diye konuştu.

Özhaseki, anayasa değişikliğiyle ilgili oylamaya ana muhalefet partisinin dünyanın sonu gelmiş gibi yorumladığını belirtti.

Ana muhalefet partisinin yalan söylediğini söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Peygambere bile bu kadar yetki verirseniz sapar' diye sapığın birisi laf etti. Adam ne dediğinin farkında değil. Dinle imanla ilgisi olmayınca sözün nereye gittiğini bilmiyor. Bu sistemin cumhurbaşkanına verdiği iki yetki var, yetkiyse o da. Birincisi bütçe kanununu sunma, ikincisi de kararname. 'Cumhurbaşkanı istese ülkeyi böler' diyorlar. İnsafsızlar her zaman tek bayrak, tek vatan, tek millet diye dilimiz pelesenk oldu. 18 yaşa itiraz ediyorlar yapmayın Allah aşkına 2-3 delikanlı ya da kızımız Meclise girse ne olur. Gençler farklı bir formatta gidiyor. Farklı dertleri, problemleri var, onlar da bunları dile getirsin ne var ki. Bu Türkiye'nin önünü açacak bir proje, Türkiye'yi şaha kaldıracak bir iş bu."

Konuşmaların ardından Özhaseki, vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Gürpınar Mahallesi'nde düğün salonu ve spor merkezi hizmete açıldı
YEREL

GÜRPINAR MAHALLESİ'NDE DÜĞÜN SALONU VE SPOR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Kocasinan'da kurtuluş savaşı ruhu yaşatıldı
YEREL

KOCASİNAN'DA KURTULUŞ SAVAŞI RUHU YAŞATILDI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kuruköprü'de Fidan Dikim Şenliği
YEREL

KURUKÖPRÜ'DE FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ
Hiçyılmaz: Polis teşkilatımız milli birlik ve beraberliğimizin devamı için vazgeçilmez bir unsurdur
YEREL

HİÇYILMAZ: POLİS TEŞKİLATIMIZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN DEVAMI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR
Genç Bilaller Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması Kayseri Bölge Finali Yapıldı
YEREL

GENÇ BİLALLER EZAN OKUMA VE HAFIZLIK YARIŞMASI KAYSERİ BÖLGE FİNALİ YAPILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı
YEREL

İNCESU KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
TÜRGEV'den 'Evet' yürüyüşü
YEREL

TÜRGEV'DEN 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ
Esnaflar için yaptırılan 840 konutun temeli atıldı
YEREL

ESNAFLAR İÇİN YAPTIRILAN 840 KONUTUN TEMELİ ATILDI
Palas'a prestijli yatırım
YEREL

PALAS'A PRESTİJLİ YATIRIM
BÜSAM, şehir kavramına yön vermeye çalışacak
YEREL

BÜSAM, ŞEHİR KAVRAMINA YÖN VERMEYE ÇALIŞACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Memur-Sen Nisan Ayı İl divan toplantısı yapıldı
YEREL

MEMUR-SEN NİSAN AYI İL DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezi tanıtım töreni yapıldı
YEREL

SARIOĞLAN KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ TANITIM TÖRENİ YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ:
Talas'ın 30 yıllık elektriğini karşılayacak sistem devrede
YEREL

TALAS'IN 30 YILLIK ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK SİSTEM DEVREDE
Çocuk bezine sarılı kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ÇOCUK BEZİNE SARILI KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Küçükali'de 562 konutun temeli atıldı
YEREL

KÜÇÜKALİ'DE 562 KONUTUN TEMELİ ATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...