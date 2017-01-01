Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, halk oylamasına ilişkin,"Niye bu darbecilere yüz verelim. Size sunduğumuz sistem çok net ve basit. Siz gidip yüzde 51 ile birini seçiyorsunuz, hükümetini kuruyor. Ayak oyununa gerek yok, tezgaha gerek yok." dedi.

Özhaseki, bir düğün salonunda düzenlenen Yozgat Ovakentliler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Menderes, Özal ve AK Parti döneminde Türkiye'nin büyüme hızının Avrupa Birliği ülkelerinin iki katı olduğunu söyledi.

Darbeler döneminde, 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin küçüldüğünü belirten Özhaseki, "Niye bu darbecilere yüz verelim. Size sunduğumuz sistem çok net ve basit. Siz gidip yüzde 51 ile birini seçiyorsunuz, hükümetini kuruyor. Ayak oyununa gerek yok, tezgaha gerek yok. Hükümetini kurup 5 yıl hizmet ediyor. Seversek devam ettiriyoruz, sevmezsek defteri kapatıyoruz bu kadar basit. Bu kadar doğru ve sade bir sisteme neden geçmeyelim." diye konuştu.

Özhaseki, anayasa değişikliğiyle ilgili oylamaya ana muhalefet partisinin dünyanın sonu gelmiş gibi yorumladığını belirtti.

Ana muhalefet partisinin yalan söylediğini söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Peygambere bile bu kadar yetki verirseniz sapar' diye sapığın birisi laf etti. Adam ne dediğinin farkında değil. Dinle imanla ilgisi olmayınca sözün nereye gittiğini bilmiyor. Bu sistemin cumhurbaşkanına verdiği iki yetki var, yetkiyse o da. Birincisi bütçe kanununu sunma, ikincisi de kararname. 'Cumhurbaşkanı istese ülkeyi böler' diyorlar. İnsafsızlar her zaman tek bayrak, tek vatan, tek millet diye dilimiz pelesenk oldu. 18 yaşa itiraz ediyorlar yapmayın Allah aşkına 2-3 delikanlı ya da kızımız Meclise girse ne olur. Gençler farklı bir formatta gidiyor. Farklı dertleri, problemleri var, onlar da bunları dile getirsin ne var ki. Bu Türkiye'nin önünü açacak bir proje, Türkiye'yi şaha kaldıracak bir iş bu."

Konuşmaların ardından Özhaseki, vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.