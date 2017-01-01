Erzurum'da iki kamyon çarpıştı: 6 yaralı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

Akın Gözütok'un kullandığı 25 LS 899 plakalı kamyon, ilçenin Oltu-Narman karayolunun Ünlükaya mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 FB 468 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Akın Gözütok, aynı araçtaki Hacer Gözütok, Taha Gözütok ve Gülsen Polat ile diğer araçtaki Engin Türkay ve oğlu Berat Batuhan Türkay (17) yaralandı.

Araçlarda sıkışan Hacer Gözütok, Taha Gözütok ve Gülsen Polat ile Berat Batuhan Türkay, olay yerine gelen itfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralılardan Akın, Hacer ve Taha Gözütok, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 3 yaralı ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Engin Türkay'ın sağlık durumunun iyi, diğer 5'inin ise ağır olduğu belirtildi.