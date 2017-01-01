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8. Uluslararası Satranç Turnuvası

09 Nisan 2017 Pazar, 19:46
8. Uluslararası Satranç Turnuvası


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'a istiklal madalyası verilişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Nisan Madalya Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün süren turnuvaya 10 ülkeden 510 sporcu katıldı.

Turnuvada dört kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu, burada yaptığı konuşmada, satranç sporunun son yıllarda ülke genelinde yaygınlaştığını belirtti.

Satrancı gençler arasında teşvik ettiklerini dile getiren Çorlulu, "Satranç sporu son yıllarda hızlı adımlarla ülkemizde yaygınlaşıyor. Özellikle çocukların eğitimlerinde satranç bir matematik kadar etkilidir. Bunun farkına varan veliler ve eğitmenler satranca çok daha değer veriyorlar." diye konuştu.

8. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda, A kategorisinde Ukrayna'dan Vitaliy Bernadskiy, B kategorisinde Burdur'dan Aziz Mehmet Ateş, C kategorisinde Malatya'dan Dila Baloğlu ve D kategorisinde Adana'dan Mert Ayper birinci oldu.

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