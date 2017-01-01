Halk oylamasına doğru

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ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde Dolunay Partisi yönetimi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Dolunay Adıyaman İl Başkanı Şükrü Han ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Bahar Alyüz, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Bardakçı ve Kahta İlçe Başkanı Murat Gökalp, partilerinden istifa ettikten sonra AK Parti Kahta İlçe Başkanlığına gelerek AK Parti'ye katıldılar.

Han, burada yaptığı konuşmada, AK Partiye geçmekten büyük mutluluk duyduğunu, bu zor süreçte taraf olmanın zaruri olduğunu ve her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını belirtti.

Gökalp ise referandumda "evet" demek için partilerinden topluca istifa ettiklerini, bu süreçten sonra AK Parti çatısı altında, halkın tarafında yer alacaklarını söyledi.

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Engin Akel de Dolunay Partisinin eski yöneticilerini burada görmekten büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığı bu süreçte, insanlığın en fazla adalet ve barışa ihtiyaç duyduğu bu dönemde, daha güzel bir dünya için mücadele veren dünya liderimiz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktıkları, onun yanında yer aldıkları için, 'istikrar ve yeniden diriliş için biz de AK Parti safında yer alacağız' diyen kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.



Akel, daha sonra AK Parti'ye katılan Dolunay Partisinin eski il başkanı ve diğer yöneticilere rozetlerini takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.





