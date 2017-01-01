09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Çöp kamyonunun çarptığı çocuk ağır yaralandı

09 Nisan 2017 Pazar, 19:58
Çöp kamyonunun çarptığı çocuk ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki sokağa kaçan topunu almak üzere koşan çocuğa, Çorlu Belediyesi temizlik işlerini üstlenen şirkete ait Ayhan Dalbay idaresindeki 16 JUZ 69 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sürücü Dalbay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.







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