09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2017 Defolimpik Oyunları'na doğru

09 Nisan 2017 Pazar, 20:45
2017 Defolimpik Oyunları'na doğru

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz'da 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na (2017 Defolimpik Oyunları) ev sahipliği yapacak Samsun'da, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Kılıç, "İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 100 gün kala" etkinliği kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen buluşmada, spor müdürlerine, oyunlara ev sahipliği yapacak tesisleri gezdirdi.

Atakum Olimpik Yüzme Havuzu, Sporcu Fabrikası (Genel Koordinatörlük Binası), golf sahası, bowling salonu, atletizm pisti, Yaşar Doğu Spor Salonu ve Samsun Stadyumu'na yapılan gezilerde Bakan Kılıç, spor müdürlerine bilgi verdi.

Akif Çağatay Kılıç, daha sonra medya temsilcileri ile gündemdeki konularla ilgili sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Eski CHP İstanbul Milletvekili Tunay:
YEREL

ESKİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TUNAY:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Bakan Kılıç, yoğun ilgiden konuşamadı
YEREL

BAKAN KILIÇ, YOĞUN İLGİDEN KONUŞAMADI
Yılmaz: &quot;Samsun'un 5 plajını daha Mavi Bayrak ile buluşturduk&quot;
YEREL

YILMAZ: "SAMSUN'UN 5 PLAJINI DAHA MAVİ BAYRAK İLE BULUŞTURDUK"
2017 Defolimpik Oyunları'na doğru
YEREL

2017 DEFOLİMPİK OYUNLARI'NA DOĞRU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ SAMSUN'DA
Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor
YEREL

MAVİ IŞIKLAR MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR
İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor
YEREL

İLKADIM'DA 'MEGA DÖNÜŞÜM' BAŞLIYOR
Kayıp kargası &quot;Çirkin&quot;i bulana para ödülü verecek
YEREL

KAYIP KARGASI "ÇİRKİN"İ BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK
Bafra'da eski başkanlar &quot;evet&quot; dedi
YEREL

BAFRA'DA ESKİ BAŞKANLAR "EVET" DEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ SAMSUN'DA

Kaymakam Türkel, Sarıköylüler ile bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM TÜRKEL, SARIKÖYLÜLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Taşçı: &quot;Biz yaşatmaya çalışıyoruz, onlar kimyasal bombalarla öldürüyor&quot;
YEREL

TAŞÇI: "BİZ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ, ONLAR KİMYASAL BOMBALARLA ÖLDÜRÜYOR"
Karadeniz Geleneksel 13. Bahar Sempozyumu
YEREL

KARADENİZ GELENEKSEL 13. BAHAR SEMPOZYUMU
Alaçam'da şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ALAÇAM'DA ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Kayar: &quot;Bafra il olmayı hak ediyor&quot;
YEREL

KAYAR: "BAFRA İL OLMAYI HAK EDİYOR"
Ayvacık'ta kangren olmuş tapu sorunu çözülüyor
YEREL

AYVACIK'TA KANGREN OLMUŞ TAPU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Memur-Sen'li kadınlardan &quot;İdlib&quot; tepkisi
YEREL

MEMUR-SEN'Lİ KADINLARDAN "İDLİB" TEPKİSİ
Türkiye Maarif Vakfı İstişare Toplantısı OMÜ'de yapıldı
YEREL

TÜRKİYE MAARİF VAKFI İSTİŞARE TOPLANTISI OMÜ'DE YAPILDI
Tok: &quot;İlkadım'ın geleceği yerinde dönüşümde&quot;
YEREL

TOK: "İLKADIM'IN GELECEĞİ YERİNDE DÖNÜŞÜMDE"
Gıda, tarım ve hayvancılık için 8 milyonluk proje
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN 8 MİLYONLUK PROJE
Jandarma lojmanları onarılıyor
YEREL

JANDARMA LOJMANLARI ONARILIYOR
Samsun'da 301 okulun onarılması planlanıyor
YEREL

SAMSUN'DA 301 OKULUN ONARILMASI PLANLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...