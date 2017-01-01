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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

09 Nisan 2017 Pazar, 21:28
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

BURSA (AA) - Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında, Selçukgazi ve Karabalçık Mahallesi'nde çok sayıda vatandaşın katılımıyla bir çifte geleneksel köy düğünü yapıldı.

Renkli görüntüler oluşan düğünde nikah öncesi köy meydanında sandalyeye oturtularak tıraş edilen damat, yumurta pişirdi, hamur yoğurdu.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak gelinin köyü olan Selçukgazi Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi.

Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylüler tarafından alkışlarla karşılanarak gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından gelini evinden çıkartarak ata bindiren Başkan Dündar, düğünün yapılacağı Karabalçık Mahallesi'ne götürdü.

Düğün konvoyunun Karabalçık Mahallesi'ne gelmesiyle birlikte halk oyunları oynandı. Daha sonra nikah öncesi köy meydanında sandalyeye oturtulan damat esprili şekilde balta ile tıraş edildi.

Damattan geleneklere göre yumurta pişirmesi ve hamur yoğurması istendi. Köy geleneklerini yerine getiren damat, daha sonra pişirdiği yumurtadan geline ikram etti. Ardından damat, arkadaşları ve tüm konukların katılımıyla meydanda oynatıldı.

Başkan Dündar, köy meydanında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Köye girer girmez buradaki heyecanı, coşkuyu ve güzelliği görüyoruz. Burası tarihi geleneklerin yaşatıldığı bir mahallemiz. Burada lezzetiyle nam salan üzümler üretiliyor. Osmangazi Belediyesi olarak burada üzüm festivali düzenliyoruz. Her köyümüzün kendilerine has adetleri gelenekleri var. Düğünlerde, damada yapılan şakalar eskiden daha ağırmış. İyi olmayan gelenekler yok olsun ancak iyi olan gelenekleri de yaşayalım, yaşatalım. Hızlı şehirleşme bizim birçok geleneğimizi alıp götürdü. Eskiden kalma çok güzelliklerimiz var. Günümüze getirmemiz lazım. Bu güzellikleri paylaştıkça toplum olarak güçlü oluyoruz. Geleneklerimizle geleceğe yürüyoruz. Bizim bu etkinliklerimiz de buna yönelik."

Köy meydanında düzenlenen törende, gelin ve damadın nikahlarını Başkan Dündar kıyarken, gelinin şahitliğini Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, damadın şahitliğini ise AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz yaptı. Nikahı kıyarak çifte mutluluklar dileyen Başkan Dündar, damada "Eşim Aşkım Olsun" isimli kitabı hediye ederken, nikah cüzdanını ise geline teslim etti.


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