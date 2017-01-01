09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adanaspor'da teknik direktör Şahin istifa etti

09 Nisan 2017 Pazar, 21:29


ADANA (AA) - Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etti.

Şahin, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Adanaspor'un iyi niyetle ve kalbiyle oynayan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz ekibiyle 11 maça çıktığını anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün rakip kazandı, bununla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Geldiğimizde takımın durumunun zor olduğunu biliyorduk. Bu sorumlulukla geldik. Şu ana kadar da gerek ekibim gerek oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bazen istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz. Gidişat istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Sorumlu varsa o benim. Şu ana kadar geçen süreçte, başta oyuncularım olmak üzere Adana halkına, taraftarına, seyircisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Levent Şahin, "Bundan istifa anlamı mı çıkarıyoruz hocam?" şeklindeki soruya, "Evet" cevabını verdi.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.
YEREL

ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT ŞAHİN, SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 3-1 YENİLDİKLERİ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ARDINDAN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana'da karnaval coşkusu
YEREL

ADANA'DA KARNAVAL COŞKUSU
Gazi öğrenci şehit meslektaşlarının mezarını ziyaret etti
YEREL

GAZİ ÖĞRENCİ ŞEHİT MESLEKTAŞLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Karalar: &quot;Adanalı karnavalına sahip çıkıyor&quot;
YEREL

KARALAR: "ADANALI KARNAVALINA SAHİP ÇIKIYOR"
Çetin'in sabah 06.00 buluşmaları başlıyor
YEREL

ÇETİN'İN SABAH 06.00 BULUŞMALARI BAŞLIYOR
Başkan Sözlü: &quot;Yeni İsmet Atlı'lar yetişmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "YENİ İSMET ATLI'LAR YETİŞMELİ"
Adana'daki trafik kazası
YEREL

ADANA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Miting yolunda kaza geçirenlerin tedavisi sürüyor
YEREL

MİTİNG YOLUNDA KAZA GEÇİRENLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ofisiniz markanızın değerini etkiliyor
YEREL

OFİSİNİZ MARKANIZIN DEĞERİNİ ETKİLİYOR
Ünüvar, sel ve doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti
YEREL

ÜNÜVAR, SEL VE DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ
Çocukların &quot;Osman amcası&quot; lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı
YEREL

ÇOCUKLARIN "OSMAN AMCASI" LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI MORAL YEMEĞİNDE YALNIZ BIRAKMADI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan:
YEREL

TÜGVA YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ ERDOĞAN:
Kozan Tema'dan &quot;Orman Dedektifleri&quot; etkinliği
YEREL

KOZAN TEMA'DAN "ORMAN DEDEKTİFLERİ" ETKİNLİĞİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Gurbetçi oğlunun birikimini dolandırıcılara kaptırdı
YEREL

GURBETÇİ OĞLUNUN BİRİKİMİNİ DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı
YEREL

BAKAN ÇELİK, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyza Piliç'e üç dalda ödül
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEYZA PİLİÇ'E ÜÇ DALDA ÖDÜL
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...