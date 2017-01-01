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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kazanmak adına hiçbir şey yapmadıklarını ve yenildiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, istek ve arzudan yoksun, düşük bir tempoyla oynadıklarını aktararak, "Bu gayet normal, ama bu tempoyu tekrar yükseltebiliriz, diye ümit ediyorduk. Bugün itibarıyla bu düşüş tavan yaptı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün kazanmak adına hiçbir şey yapmadık. Haklı bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarının da oyuncuların motivasyonunun düşmesinde etkili olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Puan cetvelinde sıkıntı yaşıyoruz. Bulunduğumuz yer çok sağlıklı değil. Bundan sonrası için nasıl bir çözüm bulabiliriz, onu düşüneceğiz. Kendi içimizde tartışacağız. Son oynadığımız müsabaka artık kendi durumumu da tartışılır hale getirdi, onu da düşünüp konuşacağız."





- Osmanlıspor cephesi





Osmanlıspor'un yardımcı antrenörü Fuat Buruk, Kayserispor gibi önemli bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İyi bir futbol sergilediklerini ve dört tane gol bulduklarını vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Kazanmak için geldik. Hafta içi iyi hazırlandık. Geçen haftaki mağlubiyetin ardından kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, dört tane gol bulduk. Kayserispor da iyi oynamaya çalıştı ama başarılı olan bizdik. Bundan sonraki maçlarda kazanmak için daha iyisini yapacağız."