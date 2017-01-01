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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Selimiye Camisi'nde şehitler için mevlit

09 Nisan 2017 Pazar, 21:58
Selimiye Camisi'nde şehitler için mevlit

EDİRNE (AA) - Edirne'de emniyet teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Selimiye Camisi'ndeki mevlide, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, okunan mevlit ve ilahiler sonrasında dua edildi.

Edirne İl Müftü Yardımcısı Mehmet Çelebi, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Müftülük olarak bu tür programları en güzel şekilde icra etmeye çalıştıklarını anlatan Çelebi, ''Vatan için canını veren şehitlerimize, böyle programlar yapmak görevimiz ve vazifemiz. Bunu da en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rabbim kabul eylesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah.'' diye konuştu.

Mevlit sonrası, katılanlara ikramda bulunuldu.

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