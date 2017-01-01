09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konferansı

09 Nisan 2017 Pazar, 22:52

MUŞ (AA) - Eski AB Bakanı Egemen Bağış, "Cumhurbaşkanlığı ya da milletvekili seçiminin etkisi beş yıl. Ama anayasa değişikliğinde Türkiye'nin 100 yılını belirliyoruz." dedi.

Eski AB Bakanı Bağış, Diriliş Gençlik Derneği tarafından Muş'taki bir otelde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansa katıldı.

Konuşmasına önceki seçimlerde de yurt dışındaki Türklerin oy kullandığını hatırlatan Bağış, gerek iktidar gerekse muhalefetin Almanya, Hollanda, ABD gibi ülkelerde kampanyalar düzenlediğini ve bu kampanyalarda hiç birinde sorun çıkmadığını söyledi.

Yapılan seçimlerde mevcut ülkelerin bir arıza çıkarmadığına dikkati çeken Bağış, "Peki şimdi 16 Nisan'a giderken muhalefete kapıları sonuna kadar açan bu müttefik gözüken kıskanç ülkelerde, neden şimdi kaporası, parası ödenmiş, konferans salonlarının sözleşmesi iptal edilip parası geri ödeniyor?. Bakanlarımızı, milletvekillerimizi istenmeyen adam ilan ediyorlar. Dışişleri Bakanının diplomatik uçuş hakkını iptal edecek kadar zıvanadan çıkıyor. Bir bayan milletvekilimizi 4,5 saat aracında mahsur, adeta rehin tutuyorlar. 30 metre ötedeki diplomatik alan olan konsolosluk binasına gitmesine izin vermediler. En temel insanı ihtiyaçlarını gidermelerine bile izin vermediler. Neden biliyor musunuz? Şimdi Cumhurbaşkanlığı ya da milletvekili seçiminin etkisi beş yıl. Ama anayasa değişikliğinde Türkiye'nin 100 yılını belirliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarı anayasal bir güvence altına almak için bir hamle yaptığını belirten Bağış, şöyle konuştu:

"Ahmet Necdet Sezer denilen adam normal şartlarda apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter. Kendisini seçtirmek için yırtınan Bülent Ecevit'e ne yaptı? Anayasa kitapçığını suratına fırlattı. Bunun bedelini kim ödedi? Millet ödedi. Bir gecede yüzde 8 bin faiz ödedik. Bir günde insanların mal varlığı yarı yarıya azaldı, borçları yarı yarıya çıktı."

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta terörle mücadele
YEREL

MUŞ'TA TERÖRLE MÜCADELE

&quot;Vatandaşımıza ipek, huzuru bozana karşı balyoz gibiyiz&quot;
YEREL

"VATANDAŞIMIZA İPEK, HUZURU BOZANA KARŞI BALYOZ GİBİYİZ"
Vali Yavuz'dan '10 Nisan' mesajı
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN '10 NİSAN' MESAJI
Vali Yavuz köy gezilerine devam ediyor
YEREL

VALİ YAVUZ KÖY GEZİLERİNE DEVAM EDİYOR
Muş'ta fidan dikimi
YEREL

MUŞ'TA FİDAN DİKİMİ
Okul temizliği hükümlülere emanet
YEREL

OKUL TEMİZLİĞİ HÜKÜMLÜLERE EMANET
Varto'da vatandaşlar balığa yöneldi
YEREL

VARTO'DA VATANDAŞLAR BALIĞA YÖNELDİ
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta 'evet' yürüyüşü düzenlendi
YEREL

MUŞ'TA 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Malazgirtli girişimci adaylarına müjde
YEREL

MALAZGİRTLİ GİRİŞİMCİ ADAYLARINA MÜJDE
Vali Yavuz, makamını köylere taşıdı
YEREL

VALİ YAVUZ, MAKAMINI KÖYLERE TAŞIDI
Kardeş belediyeden malzeme desteği
YEREL

KARDEŞ BELEDİYEDEN MALZEME DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...