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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

09 Nisan 2017 Pazar, 23:16
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Aklı başında var mıdır, yok mudur bir adam 'Denize dökeceğiz' diyor. Milletin yarısını denize döken bir adam nasıl olsun da iktidara gelsin. Millet bilmez mi kime oy verip vermeyeceğini." dedi.

Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Diriliş Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen "Diriliş Mahallesi Bölge Toplantısı"na katıldı.

Burada partililere hitap eden Yılmaz, yeni anayasayla 18 yaşındakilere milletvekili seçilme hakkı verilmesine değinerek, "Toplumda kadınlar varsa Mecliste de kadınlar olması lazım, toplumda gençler varsa Mecliste de gençler olması lazım, tolumda emekliler varsa Mecliste de emekliler olması lazım. O halde 9 milyon gencin duygusunu, düşüncesini ne beklediğini kim ifade edecek? Yani yaşlılar mı ifade etsin, gençler konuşmasın mı? Onların yerine biz mi söyleyelim? Bunu diyen kimse demokrasinin 'D'sinden anlıyor denilebilir mi? Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, bunlar Meclisteki bir sandığı gençlere emanet etmekten çekiniyorlar. Ondan sonra da 'Biz Atatürk'ün yolundayız' diyorlar. Hadi oradan." diye konuştu.

Yılmaz, yeni anayasayla cumhurbaşkanının bütün işlemlerinin istisnasız yargı denetimine tabi tutulacağını belirterek, "Şimdi 5 yılda bir sorumluluğu var, millete hesap vereceksin. Bir de Meclise hesap vereceksin, Meclis olaki suçlandırırsa 400 milletvekiliyle yargıya git. Sonuçta millet görür. Mahkeme ne ceza verirse verir, aslolan milletin vicdanında mahkumiyettir. Önemli olan milletin vicdanında mahkum olmamak. Ne karar verilirse verilsin, ister meclis isterse anayasa mahkemesi, denetime açık olmak iyidir, hukuk devletinin gereğidir ama nihai hesap millete ve Hak katında verilir." ifadesini kullandı.

"Bir de diyorlar ki 'Bu anayasa geçerse Türkiye'ye tek adam rejimi gelecek' diyorlar" ifadesini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkisi bir arada doğru olmaz ki hem 'Tek adam var' diyorsun hem de bu anayasa geçerse... Yani o da yalan bu da yalan onu söylüyorum. Bu tek adam kendiliğinden mi oraya geliyor? Yok. Bu tek adamı kim seçiyor? Millet seçiyor değil mi? Milletin seçtiğine diktatör dersen, dolaylı olarak bu milletin seçme kudreti yok demek, iyi, kötüyü ayırt edemez demek ne doğru ne yanlış bilmez demek. Bu millet kendisine zulüm edeni, haksızlık yapan, kedisine söz verip, vaatte bulunup vaadinin arakasında durmayanı seçer mi? Seçmez. Dolayısıyla da bu millete cahil diyemediklerinden, hatta bunu dolaylı olarak şöyle diyorlar, 'Yüzde 99'la da yapsanız, yine bunu gerçekleştiremezsiniz'. Bu yetkiyi sana kim verdi, senin altın hissen mi var? Onlar bu milletin asli unsuru, sahibi, geri kalanı da maraba görüyorlar. İnşallah bu halk oylamasına 'evet' geçerse 80 milyonun her bir oyunun da eşit olduğunu göstereceğiz.

İnanın ki bu halk oylamasında 'evet' çıkması, bu halk oylamasına da 'hayır' diyenlere hayrı dokunacaktır. Hayrı dokunacak da bunlar niye karşılar? Biliyorlar ki millet bunları desteklemeyecek. Niye? Aklı başında var mıdır, yok mudur bir adam 'Denize dökeceğiz' diyor. Milletin yarısını denize döken bir adam nasıl olsun da iktidara gelsin. Millet bilmez mi kime oy verip vermeyeceğini. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini biliyor ama Ankara'daki vesayet odaklarıyla dirsek teması çok iyi. Her darbenin arkasında şöyle veya böyle 60,70, 80'e bakın, hatta Erbakan'ı iktidardan uzaklaştırana bakın, mutlaka CHP'nin bir şeyi bulunur. 60'da darbeyi yapanların birçoğu, 70'de muhtıra verenlerin birçoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili oldu. 80'de Kenan Evren'in de Cumhuriyet Halk Partili olduğunu herkes bilir. Halkın gözü terazi ve 16 Nisan'da herkese hak ettiği hakkı verecek ve inşallah 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü ilelebet açık olacak."







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