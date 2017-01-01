09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

09 Nisan 2017 Pazar, 23:27


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçındaki 3-1'lik yenilginin ardından Adanaspor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Levent Şahin, "Bundan sonra yerimize gelecek olan teknik heyet ve antrenöre başarılar diliyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, beraber oldukları dönemde iyi niyetini, kalbini ve yüreğini ortaya koyan futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Zor olacağını bildikleri bir göreve geldiklerini hatırlatan Şahin, bazen iyi niyet ve coşkunun da yetmediğini belirtti.

Şahin, Adanaspor'a bütün mesaisini harcadığını ama bazen işlerin istenildiği gibi gitmediğini vurgulayarak şunları aktardı:

"Huzurlarınızda, federasyondaki görevime izin verip bu sorumluluğu kabul etmeme yardımcı olan Fatih Terim'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimine, Adanaspor Kulübü Başkanı ve yönetimine, benim için her zaman anlamı olacak değerli oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu bir görevdi. Bu süreci tamamladık, diye düşünüyorum. Bundan sonra yerimize gelecek teknik heyet ve antrenöre de başarılar diliyorum."

Şahin, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini belirtmişti.


- Çaykur Rizespor cephesi


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Galibiyetten ötürü futbolcularını tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Adanaspor'un üzüntüsü, bizim sevincimiz olmamalı. Adanaspor mücadele eden ve bizden sonra en genç takım. Türk futbolunda kötü gidişatta antrenör değişir, diye bir alışkanlık var. Türkiye'deki futbol kültürü ve karakterine baktığınız zaman ben ilk değiştirilecek antrenör olmalıydım. Bu ligde 3 takım düşüyorsa 12'ye yakın antrenör değişmiş. Üç takımın düştüğü yerde niye 12 antrenör değişiyor? Küme düşme takımlarını anlarsın ama üstte de hep oldu."

İLGİLİ HABERLER

Adanaspor'da teknik direktör Şahin istifa etti
YEREL

ADANASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ŞAHİN İSTİFA ETTİ

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.
YEREL

ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT ŞAHİN, SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 3-1 YENİLDİKLERİ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ARDINDAN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana'da karnaval coşkusu
YEREL

ADANA'DA KARNAVAL COŞKUSU
Gazi öğrenci şehit meslektaşlarının mezarını ziyaret etti
YEREL

GAZİ ÖĞRENCİ ŞEHİT MESLEKTAŞLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Karalar: &quot;Adanalı karnavalına sahip çıkıyor&quot;
YEREL

KARALAR: "ADANALI KARNAVALINA SAHİP ÇIKIYOR"
Çetin'in sabah 06.00 buluşmaları başlıyor
YEREL

ÇETİN'İN SABAH 06.00 BULUŞMALARI BAŞLIYOR
Başkan Sözlü: &quot;Yeni İsmet Atlı'lar yetişmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "YENİ İSMET ATLI'LAR YETİŞMELİ"
Adana'daki trafik kazası
YEREL

ADANA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Miting yolunda kaza geçirenlerin tedavisi sürüyor
YEREL

MİTİNG YOLUNDA KAZA GEÇİRENLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ofisiniz markanızın değerini etkiliyor
YEREL

OFİSİNİZ MARKANIZIN DEĞERİNİ ETKİLİYOR
Ünüvar, sel ve doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti
YEREL

ÜNÜVAR, SEL VE DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ
Çocukların &quot;Osman amcası&quot; lösemili çocukları moral yemeğinde yalnız bırakmadı
YEREL

ÇOCUKLARIN "OSMAN AMCASI" LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI MORAL YEMEĞİNDE YALNIZ BIRAKMADI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan:
YEREL

TÜGVA YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ ERDOĞAN:
Kozan Tema'dan &quot;Orman Dedektifleri&quot; etkinliği
YEREL

KOZAN TEMA'DAN "ORMAN DEDEKTİFLERİ" ETKİNLİĞİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Gurbetçi oğlunun birikimini dolandırıcılara kaptırdı
YEREL

GURBETÇİ OĞLUNUN BİRİKİMİNİ DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı
YEREL

BAKAN ÇELİK, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyza Piliç'e üç dalda ödül
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEYZA PİLİÇ'E ÜÇ DALDA ÖDÜL
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...