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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçındaki 3-1'lik yenilginin ardından Adanaspor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Levent Şahin, "Bundan sonra yerimize gelecek olan teknik heyet ve antrenöre başarılar diliyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, beraber oldukları dönemde iyi niyetini, kalbini ve yüreğini ortaya koyan futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Zor olacağını bildikleri bir göreve geldiklerini hatırlatan Şahin, bazen iyi niyet ve coşkunun da yetmediğini belirtti.

Şahin, Adanaspor'a bütün mesaisini harcadığını ama bazen işlerin istenildiği gibi gitmediğini vurgulayarak şunları aktardı:

"Huzurlarınızda, federasyondaki görevime izin verip bu sorumluluğu kabul etmeme yardımcı olan Fatih Terim'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimine, Adanaspor Kulübü Başkanı ve yönetimine, benim için her zaman anlamı olacak değerli oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu bir görevdi. Bu süreci tamamladık, diye düşünüyorum. Bundan sonra yerimize gelecek teknik heyet ve antrenöre de başarılar diliyorum."

Şahin, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini belirtmişti.





- Çaykur Rizespor cephesi





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Galibiyetten ötürü futbolcularını tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Adanaspor'un üzüntüsü, bizim sevincimiz olmamalı. Adanaspor mücadele eden ve bizden sonra en genç takım. Türk futbolunda kötü gidişatta antrenör değişir, diye bir alışkanlık var. Türkiye'deki futbol kültürü ve karakterine baktığınız zaman ben ilk değiştirilecek antrenör olmalıydım. Bu ligde 3 takım düşüyorsa 12'ye yakın antrenör değişmiş. Üç takımın düştüğü yerde niye 12 antrenör değişiyor? Küme düşme takımlarını anlarsın ama üstte de hep oldu."