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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 01:26
Üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi

ADANA (AA) - Adana'da üzerine gaz yağı döküp kendini ateşe veren üniversite öğrenci ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demir (18), merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde kaldığı özel yurdun yakınındaki boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine gaz yağı dökerek kendini ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşlar, ateşi söndürerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki bir şantiyede bekçilik yapan Kadir Tunay, televizyon izlediği sırada, arazide alev yükseldiğini fark ettiğini belirterek, "Bu sırada bir insanın yandığını anladım. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdim. Çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ateşi söndürdü." dedi.

Olay yerinin yakınındaki bir apartmanda oturan Çağlar Dinç ise "Çöp konteynerini boşaltıp içine su doldurarak ateşi söndürdük. Yaralı, 'Polislere nasıl yanacağımı merak ettim' diyordu." ifadesini kullandı.

Polis, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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