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Bilecik'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinde yangın

10 Nisan 2017 Pazartesi, 02:33
Bilecik'te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinde yangın

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir yolu üzeri 4. kilometrede bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekibi de yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangından etkilenen olmazken depoda maddi hasar oluştu.

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