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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Marinada 3 yatın kül olduğu yangında 1 kişi öldü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:30

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Büyükşehir Belediyesine ait marinada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yangında 3 yat tamamen yanarken bir yatta da ağır hasar oluştu.

Muğla Büyükşehir Beldiyesi Yat Limanı'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında "White Layd", "Cartano" ve "Passion" isimli yatlar tamamen yandı.

Kullanılamaz hale gelen yatlar yan yatarak denizin yüzeyinde kaldı. Bir yatta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri "Cartano" isimli yatta bulunan Ekrem Gökçe'nin (63) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yatta bulunan Türker Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangının diğer yatlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin de denizden müdahale ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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