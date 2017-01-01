10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şirvan'da çocukların bulduğu patlayıcının infilak etmesi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:49
Şirvan'da çocukların bulduğu patlayıcının infilak etmesi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Şirvan ilçesinde buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

İlçeye bağlı Yarımtepe köyü kırsalında önceki gün buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan iki kardeşten hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Muhammed Açıkca (13) ile tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kadir Açıkca'nın (11) cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Vali Tutulmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, beraberlerinde Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Yarımtepe köyüne giderek, Açıkca ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye evinde Tutulmaz ve Aktay, çocukların babası Ercan Açıkca'ya başsağlığı diledi.

Açıkca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere bu acılı günde taziye ziyaretinde bulunan Valimize, Sayın Aktay'a ve beraberlerindeki heyete teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra Kur'an okundu, çocuklar için dua edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesi Yarımtepe köyü kırsalında önceki gün Muhammed Açıkca (13) ve Kadir Açıkca (11) arazide buldukları patlayıcıyı kurcalarken patlama meydana gelmiş, yaralanan kardeşlerden Muhammed Açıkca hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş, Kadir Açıkca da tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirmişti.


İLGİLİ HABERLER

Siirt'te Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

SİİRT'TE POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Şirvan'da çocukların bulduğu patlayıcının infilak etmesi
YEREL

ŞİRVAN'DA ÇOCUKLARIN BULDUĞU PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ
Siirt'te kadınlardan &quot;evet&quot; için nöbet
YEREL

SİİRT'TE KADINLARDAN "EVET" İÇİN NÖBET
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu