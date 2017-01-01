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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Bakan Elvan'dan yaralı polislere ziyaret

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:42

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de önceki gün çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan polisleri ziyaret etti.

Bakan Elvan, Vali Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 8 Nisan'da Aydıncık ilçesinde yaşanan kazada yaralanan polisler Şerafettin Kabaali ve Okan Kızıltaş'ı tedavi gördükleri Toros Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kabaali ve beraberindeki nişanlısıyla bir süre sohbet eden Elvan, genç çiftin düğün hazırlıkları yaptığını söylemesi üzerine, gereken desteğin verileceğini, programı uygun olursa da kendisinin de iştirak edeceğini ifade etti.

Elvan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören polisler Okan Kızıltaş, Mehmet Ali Kaya, Ali Biçer ve Yusuf Tekin'i de ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 8 Nisan'da Anamur ilçesindeki programını takip etmek üzere Mersin kent merkezinden ilçeye giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 33 D 3412 plakalı otobüs, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası civarında aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 9 polis ile kaza yerine giden ambulansın devrilmesi sonucu da 3 sağlık görevlisi yaralanmıştı.


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