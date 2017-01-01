10 NİSAN 2017
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Maliye Bakanı Ağbal: "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. ...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:42
Maliye Bakanı Ağbal: "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor."

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Maliye Bakanı Ağbal: (2)
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MALİYE BAKANI AĞBAL: (2)
Maliye Bakanı Ağbal: (1)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL: (1)
Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak; daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız.&quot;
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MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "YAPACAĞIMIZ UYGULAMA ŞU ŞEKİLDE OLACAK; DAHA ÖNCE 2016 HAZİRAN İTİBARIYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNUNA BAŞVURAN VATANDAŞLARIMIZDAN SONRAKİ AYLARDA DA 2017 MART AYINA KADAR OLAN DÖNEMDE DE VERGİ VE PRİM BORCU VAR İSE ÖNCEKİ YAPTIĞI BAŞVURULARI TEKRAR GÜNCELLEYECEĞİZ, BU DÖNEMİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE TEKRAR YENİDEN YAPILANDIRMALARINI YAPACAĞIZ. PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ GEÇEN DEFA YAPMIŞTIK, YENİDEN YAPILANDIRMA BAKIMINDAN YİNE AYNI O BÜTÜN UYGULAMALAR BU DÖNEMDE DEVAM EDECEK. BİR DE 2016 HAZİRAN'DAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN VERGİ BORCU OLMAYAN, PRİM BORCU OLMAYAN AMA 2016 TEMMUZ'UNDAN SONRA İLK DEFA VERGİ BORCU VE PRİM BORCU OLAN VATANDAŞLARIMIZ DA BU UYGULAMADAN YARARLANACAKLAR. BÖYLELİKLE YAKLAŞIK 47 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ VERGİ ALACAĞINI YAPILANDIRMIŞ OLACAĞIZ."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz.&quot;
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MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "VERGİ GELİRLERİNDE YAKLAŞIK 7 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN YENİ BİR YENİDEN YAPILANDIRMA YAPMIŞ OLUYORUZ ÇÜNKÜ 2016 TEMMUZ'UNDAN 2017 MART'INA KADAR VERGİ BORÇLARINI VADESİNDE ÖDEMEYEN, YİNE VERGİ DAİRELERİNE ÖDENMESİ GEREKEN DİĞER TRAFİK PARA CEZASI OLUR, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ OLUR, DİĞER VERGİLERLE BAKTIĞIMIZ ZAMAN 7 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN BİR YAPILANDIRMAYI BU SURETLE YAPMIŞ OLUYORUZ."
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