Kalp krizi geçiren futbolcunun tedavisi sürüyor

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SİVAS (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'da, kalp krizi geçiren ve ardından hastaneye kaldırılan futbolcu Mehmet Uğur Tülümen'in tedavisine devam ediliyor.

Kentte dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivas Belediyespor- Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında 90 dakika forma giyen ve maçın ardından evine giden forvet Tülümen, göğüs kısmında ağrı hissetmesi üzerine durumu kulübün masörü Hakkı Erim'e bildirdi.

Erim'in yönlendirmesiyle Sivas Medicana Hastanesine giden Uğur'un kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede müdahale edilen Mehmet Uğur Tülümen'e anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Hastanenin koroner yoğun bakım servisinde tedavisi süren Tülümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ardından eve gittiğini söyleyerek, "Göğüs kısmıma ağrı geldi, bayağı bir sıkıştırma oldu. Yarım saat falan sonra hastaneye geldim." dedi.

Kardiyoloji uzmanı doktor Güllü Amioğlu Mert ise futbolcunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine geldiğini söyledi. Yapılan kontrollerinde Tülümen'in kalp krizi geçirdiğini tespit ettiklerini ve müdahalede bulunduklarını anlatan Mert, "Anjiyo ekibini hazırlayarak anjiyo yaptık. Hastanın damarının birinde pıhtı vardı ve damarı yüzde yüz tıkamıştı. Bu kısma balon yaptık ve stent takarak damarı açtık." diye konuştu.

Hastanın durumunun yoğun bakımda takip edildiğini ve genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Mert, "Ciddi sıkıntıları atlattı. Takibe devam edeceğiz. Bundan sonra belirli sporları yapabilir ama yarışmalı sporlardan uzak durması gerekiyor. Futbol oynayabileceğini zannetmiyorum, oynayamaz. Bunu kendisine söyledim, çünkü böyle bir durumda futbol gerçekten ciddi sakıncalar doğurur. Kendisi üzüldü ama bu duruma alışması gerektiğini belirttim." ifadelerini kullandı.