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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:58

ŞIRNAK (AA) - Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şırnak'ta il merkezinde, PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi için 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 günü kısmen kaldırılmıştı. O tarihten itibaren 05.00 ile 22.00 arasında ardından 8 Şubat 2017'den bu yana 23.00- 02.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün tamamıyla kaldırılmış oldu.



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