Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimi süresinin uzatılması

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GAZİANTEP (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatıldığına yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu kararlar ekonomimizin daha güçlü hale gelmesini sağlayacak." dedi.

Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta nisan sonuna kadar sürmesi planlanan mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimi uygulaması süresinin uzatıldığını hatırlattı.

Saha gezilerinde özellikle mobilya ve beyaz eşya ticareti yapanlarla görüşmelerde KDV indirimindeki memnuniyetin dile getirildiğini aktaran Koçer, KDV'deki indirimin söz konusu sektörlere önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sektör temsilcilerinden bu noktada olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Koçer, şöyle konuştu:

"Konutla beyaz eşya ve mobilyada indirim gerçekleşince ekonomiye olumlu yansımalar oldu. Zaten bahar ayları sektörün harekete geçeceği dönemdir. Tüm bunlar birleşince sektöre güç kazandırıldı. Mobilya ve beyaz eşya sektörleri ülkemizin önemli sektörlerinden. Alınan bu kararlar ekonomimizin daha güçlü hale gelmesini sağlayacak."

Türkiye'nin 2017 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngördüğünü belirten Koçer, ekonomiye güç verecek bu uygulamalarla ülkenin büyüme rakamlarına da olumlu katkılar sağlanacağını kaydetti.