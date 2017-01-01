10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Ticaret Borsası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:10
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,018 liradan satıldı.
Salon satışlarındaki 19 işlemde 136,5 ton buğday, kilogramı en düşük 0,950, en yüksek 1,018 liradan alıcı buldu.

Borsada başka işlem gerçekleşmedi.

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