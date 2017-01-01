AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker:

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin, "Ortadoğu'da Müslüman çocuklar, kimyasal silahlarla zehirleniyor. O çocuklar, bizim çocuklarımız. Tıpkı 100 sene önce Balkanlar'da, 150 sene önce Kafkaslar'da bizim kardeşlerimize yapılan zulmün bir benzeri, bugün Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta yapılıyor." dedi.

Partisinin Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Eker, referandum çalışması için kente geldiğini düşündüğünü fakat Sakaryalı hanımefendilerin kutlama şöleni yaptığını, işi bitirdiğini söyledi.

"Allah çabanızı, gayretinizi kutlu kılsın. Allah sizden razı olsun." diyen Eker, "Sakarya, benim için Türkiye gibi önemli çünkü ben Sakaryalı bir hanımefendinin damadıyım, bununla iftihar ediyorum. Böyle hanımefendilerin olduğu bir şehir, Türkiye'nin kalbi, bütün Osmanlı coğrafyasının Balkanlar'dan Kafkaslar'a Anadolu'nun her bir köşesinden insanlara yurt olmuş güzel Türkiye şehri, sizin gücünüzle ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi daha iyi bir noktaya taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Mehdi Eker, 16 Nisan'ın bu dönüşümün başlangıç noktası olacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında hep birlikte büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini kaydetti.

- "Başkasının silahıyla güçlü olmayız"

Düşmanlara korku salacaklarını, mazlumların umudu olacaklarını ifade eden Eker, şunları söyledi:

"Her zamandan daha fazla güçlü olmaya ihtiyacımız var. Neden? Ortadoğu'da Müslüman çocuklar, kimyasal silahlarla zehirleniyor. O çocuklar, bizim çocuklarımız. Tıpkı 100 sene önce Balkanlar'da, 150 sene önce Kafkaslar'da bizim kardeşlerimize yapılan zulmün bir benzeri bugün Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta yapılıyor. Bütün bu mazlumlara yardımcı olabilmemiz için güçlü olmamız lazım. Güçlü olabilmemizin yolu, anayasayı değiştirmekten, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini inşa etmekten geçer. Kendine faydası olmayanın, dostuna da mazlumlara da faydalı olması mümkün değil. Güçlü Türkiye için silahımızı kendimiz yapmamız lazım. Başkasının silahıyla güçlü olamayız."

Eker, Türkiye'nin 16 Nisan referandumuyla güçleneceğine, ekonomisini güçlendireceğine, işsizlikle mücadele edeceğine, milli gelirini arttıracağına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Silahını, tankını, topunu, uçağını, tüfeğini kendi yapacak. Elin silahına muhtaç olmayacak. Bu ufka, bu vizyona sahip lider, Recep Tayyip Erdoğan. Onun için onu hedefe koymuşlar, sadece içimizdeki bazı aklı kıt siyasetçiler değil, Kemal Bey'den önce Almanlar 'hayır' kampanyası başlatıyor. Bunun sebebi ne ola ki? Neden Almanya Kemal Bey'den önce 'hayır' kampanyası başlatıyor, neden Hollanda atını, itini bizim üstümüze sürüyor, neden İsviçre Tayyip Erdoğan'ın posterinin yanına tabanca koyuyor, neden Avusturya 'hayır' kampanyasına destek veriyor, neden PKK terör örgütü, onların elebaşları Kandil'den 'hayır' mesajları veriyorlar? Bunu düşünmek lazım ve buna göre de bizim 'evet' oylarını artırmamız lazım. Sakarya'nın sorunu yok, Sakarya şimdi 'evet'te Türkiye şampiyonluğu için yarışıyor. Allah'ın izniyle Sakarya'nın hanımları 'evet'te Türkiye şampiyonu olacak."

Toplantının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Eker, daha sonra Karaköy Mahallesi'ndeki bir taziye yerini ziyaret ederek, vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.