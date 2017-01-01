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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:13


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Manisaspor ve Elazığspor maçlarının kendileri açısından anahtar karşılaşmalar olacağını söyledi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfaspor maçında alınan 2-1'lik galibiyetin çok önemli olduğunu dile getirdi.

İki takımın da kümede kalmak için mücadele ettiğine dikkati çeken Özköylü, "Direkt rakibimiz olan takıma karşı alınan galibiyet, ligde biraz daha rahat nefes almamızı sağladı. Tabii ki geride 7 final maçı daha var. Özellikle Manisaspor ve Elazığspor maçları bizim adımıza anahtar karşılaşmalar. Bu maçları kazasız, sıkıntısız şekilde geçtiğimiz zaman çok daha rahat nefes alabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin boyu kısaldıkça oldukça zorlu süreç içine girdiklerini vurgulayan Özköylü, "Bu zor maçların üstesinden gelecek hem fiziki hem de karakter yapısına sahibiz. Çünkü oyuncularımızın ortaya koyduğu oyun ortada. Sahadaki kazanma arzusu, takım birliği ve takımdaşlık ortada. Başarının en büyük etkenlerinden biri zaten bu. Bu konuda oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor, ligin 28. haftasında evinde Manisaspor ile karşılaştıktan sonra 29. haftada Elazığ deplasmanına gidecek.


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