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İstihdam seferberliği

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:15

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, istihdam seferberliği kapsamında verilen desteklerin önemli olduğunu, Mersin'in koyduğu hedefi aşacağını bildirdi.

Aşut, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve Türkiye genelindeki oda ve borsaların da destek verdiği istihdam seferberliğinde şimdiye kadar Mersin'de işe alınan kişi sayısının 20 binin üzerinde olduğunu ancak işten ayrılanlar düşüldüğünde yaratılan net istihdam artışının 7 bin 500'ü aştığını belirtti.

Bazı çevreler tarafından bu rakamın çok yüksek görülmeyebileceğini aktaran Aşut, şunları kaydetti:

"Oysa sağlanan her bir istihdam, defalarca söylediğimiz gibi toplumsal huzurumuzun korunması adına önemlidir. Mersin, bu rakamla yıl sonunda ulaşmayı hedeflediği yüzde 5'lik istihdam artışı hedefini yarılamıştır. Aralık ayında yaşadığımız sel mağduriyeti nedeniyle istihdam konusunda kentimize tanınan bildirim serbestliği ve erteleme de göz önünde bulundurulursa yıl sonunda hedeflerimizin çok üzerine çıkacağımızın garantisini şimdiden vermek mümkün. Ancak güzel bir çıkış yakalansa da yeterli değil. Firmalarımız bu tarihi fırsatı çok daha iyi değerlendirmeli. Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesinde sağlanan bu desteklerle yaratılacak artı istihdamın emek yoğun bu sektörün girdi maliyetlerinin düşürülmesi adına oldukça önemli olacak. Bu sektörlerin sağlayacağı artı her bir istihdamda işverenin işçisi adına ödemesi gereken maliyetin yüzde 37,5'i, vergisel avantajlarla birlikte yüzde 40'ı cebinde kalacak. Böylece düşük girdi maliyetiyle sezona ciddi bir rekabet avantajı ile başlayabilecek."

Aşut, yaptıkları üyelerini bu konudan haberdar edip, daha çok kişinin bu fırsattan yararlanması adına çalıştıklarını bildirdi.

Yapılan son değişiklikle istihdam şartlarının kolaylaştırıldığını ifade eden Aşut, "Ülkemizin büyümesi, ekonomimizin canlanmasında geçmişte olduğu gibi bugün de özel sektöre önemli görevler düşüyor. Her zaman verdiği vergilerle, dış ticaretteki gücü, cari fazlası ile ülke ekonomisine katkı koyan Mersin iş dünyası, istihdam konusunda da üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Aşut, 15 Temmuz'da zor bir dönemden geçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ancak ardından ekonominin canlanması adına özel sektörün güçlenmesi, sektörlerin hareketlenmesi adına atılan adımlar, verilen destekler önemlidir. İstihdamdan üretime, vergisel avantajlardan yatırım desteklerine kadar birçok alanda işverene bu dönemde büyük imkanlar tanınmıştır. Mersin olarak bu fırsatları iyi değerlendirip, 2017'yi eskisinden daha güçlü bir ekonomiyle tamamlayabiliriz. Gelin hep birlikte zoru fırsata çevirelim."

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