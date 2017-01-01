"Thomson Spirit" ikinci kez Marmaris'te

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MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Thomson Spirit" adlı kruvaziyer, çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu bin 274 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi. Bin 274 yolcusu ve 500 personeli bulunan gemiden inen çoğunluğu İngiliz yolcuların büyük bölümü, ilçe merkezinde gezmeyi tercih etti.

Kruvaziyer yolcuları, yat limanında yürüyüş yaptı ve kapalı çarşıda alışveriş gerçekleştirdi. Bir bölümü cip safari turlarına katılırken, bazıları da Dalyan İztuzu Plajı gezisine çıktı.

"Thomson Spirit", bu gece Antalya'nın Alanya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Marmaris Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, dev geminin bu sezon ilçeye ikinci ziyareti olduğunu, Marmaris'e bu ay planlı üç gemi ziyareti gerçekleşeceğini belirtti.