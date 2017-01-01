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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:25
Uşak merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 19 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Uşak merkezli 19 ilde, 4 Nisan'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.

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