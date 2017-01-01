Maliye Bakanı Ağbal: (1)

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor." dedi.

Ağbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın geniş kitleleri ilgilendiren önemli müjdeler verdiğini belirterek, "Yine vergi alanında sosyal güvenlik primleriyle ilgili özellikle esnafımızın yüzünü güldürecek çok önemli açıklamalar yaptı. Maliye Bakanlığı olarak bir süredir bu konuları çalışıyoruz, öncelikle mobilyada ve beyaz eşyada bir ÖTV ve KDV indirimi vardı ve 30 Nisan tarihinde de bu indirimin süresi doluyordu. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki hem beyaz eşyada hem de mobilyada yapılan bu indirim piyasalarda önemli bir canlılığı da beraberinde getirdi, esnafın yüzü güldü, mal satanlar sevindi, vatandaş da gerçekten bu indirim kampanyasına büyük bir rağbet gösterdi ve satışlarda da önemli artışlar oldu." diye konuştu.

Bu süre zarfında özellikle hem mobilyacı esnafının hem beyaz eşya satıcılarının indirimin uzatılması yönünde sürekli şekilde kendilerinden talepte bulunduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bu konuda gerekli çalışmaları, değerlendirmeleri yaptık ve sayın Başbakan'ımıza da bu konuyu arz ettim, bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri, piyasada oluşan olumlu havayı kaydettikten sonra sayın Başbakan'ımızın talimatları çerçevesinde Maliye Bakanlığı olarak şimdi kararnameyi hazırlıyoruz. 30 Nisan'da dolan süreyi konut sektöründe KDV indirimini 30 Eylül tarihine kadar yapıyorduk şimdi mobilya ve beyaz eşyada da indirimi 30 Nisan tarihinden 30 Eylül tarihine erteliyoruz. İnşallah hem mobilya sektöründe hem beyaz eşya sektöründe önümüzdeki aylarda da piyasanın canlanması için önemli bir imkan olacak. Üç aylık sürede bu yapmış olduğumuz ÖTV ve KDV indirimlerinin bize net maliyeti 350 milyon lira civarındaydı yani Özel Tüketim Vergisi'nden vazgeçtik, Katma Değer Vergisi'nden vazgeçtik ama piyasada bir miktar canlılık oluşunca tabii ki satışlar artınca tabii ki ilave vergi geliri de tahsis ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre bunun vergi gelirlerine net olarak toplam 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor. Biz vergi yoluyla bu anlamda önemli bir katkı sağlamış oluyoruz."

Ağbal, Başbakan Yıldırım'ın bugün yaptığı ikinci önemli açıklamasının ise bütün işletmeleri ve vergi mükelleflerini ilgilendiren önemli bir açıklama olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En son yapmış olduğumuz Yeniden Yapılandırma Kanunu 2016 Haziran ayına kadar olan vergi ve prim borçlarını kapsıyordu, halbuki o tarihten sonra Temmuz ayında alçak bir darbe girişimi bu ülke yaşadı. Ekonomide bir miktar tabii yavaşlama oldu ve bu da mükelleflerimizin özellikle 2016'nın ikinci yarısında vergi ve prim ödeme kabiliyetlerini bir miktar aşağıya çekti ve burada da yapmış olduğumuz değerlendirmede ekonomiye bu yolla da destek olmak amacıyla yeniden yapılandırma süresini 2016 Haziran'ından 2017 Mart ayı sonuna çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili de sayın Başbakan'ımıza çalışmalarımızı, konuyla ilgili talepleri arz ettik. Kendisinin talimatlarıyla kanun tasarısını arkadaşlarımız hafta sonu hazırladılar, inşallah hızlı bir şekilde onu da Meclise göndereceğiz.

Sadece vergi için söyleyeyim, vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz."

Uygulama hakkında bilgi veren Ağbal, daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşların, 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu varsa önce yaptığı başvurularını tekrar güncelleyeceklerini, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacaklarını söyledi. Ağbal, "Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız."

(Sürecek)



