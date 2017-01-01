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Malatya'daki darbe girişimi davası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:36
Malatya'daki darbe girişimi davası

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında dördüncü oturum başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs komutanlıklarında yaşananlara ilişkin haklarında kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının dördüncü oturumuna, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç ve savcı İsmail Gökhan Orman katılmadı.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Turan Kılıç, Koç'un Kale İlçe Seçim Kurulu Başkanı olduğunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun aldığı karar gereği seçimlerden 10 gün önce ve sonra duruşmalara çıkamayacak olması nedeniyle mahkemeye başkanlık etmediğini kaydetti.

Kılıç, ayrıca mahkeme heyetinden bir üyenin de rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirdi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugün başkan Kılıç, üyeler Ayşegül Altınhalka, Zeynep Çelik Öztürk ve savcı Muhittin Atlı'dan oluştu.

Duruşmaya cezaevi araçlarıyla kelepçeli getirilen dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı.

Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Huduti ile diğer tutuk sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Yakınca Spor Salonu'nun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

- Ara kararın açıklanması bekleniyor

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 65 sanık savunma yaptı.

Mahkeme heyetinin bugün ara kararını açıklaması bekleniyor.

Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyüp Özcan, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

- İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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