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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Evkur Yeni Malatyaspor 7 maç sonra kaybetti

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:36


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek, 7 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Malatya temsilcisi, Ümraniyespor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Malatya temsilcisi, söz konusu 7 haftada 19 puan topladı.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda altıncı mağlubiyetini alan sarı-siyahlılar, liderliğini sürdürüyor.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 41 gol atan ve kalesinde 26 gol gören Malatya ekibi, 53 puanı hanesine yazdırdı.


- Deplasmandaki 5. mağlubiyet


TFF 1. Lig'de aldığı iyi sonuçlarla liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 27 haftalık süreçte 13 deplasman maçına çıktı.

Ligdeki 6. mağlubiyetini deplasmanda alan sarı-siyahlılar, dış sahada oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, iki beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 20 puan topladı. Rakip ağları 19 kez havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 17 gol gördü.

Sarı-siyahlılar, ligde zorlu bir periyoda giriyor. Malatya temsilcisi ligin 28. haftasında Malatya İnönü Stadı'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak.


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