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Maliye Bakanı Ağbal: (2)

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:39

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Geçen defa Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamına giren, yeniden yapılandırdığımız diğer kamu alacakları bakımından da bu süreyi 2017 Mart ayına kadar çekmiş olacağız." dedi.

Ağbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı uygulamayı sosyal güvenlik primleri için de yapacaklarını belirterek, "Geçen defa Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamına giren, yeniden yapılandırdığımız diğer kamu alacakları bakımından da bu süreyi 2017 Mart ayına kadar çekmiş olacağız. Burada özellikle esnafımız bakımından vergi daireleri ile olan, sosyal güvenlik daireleri ile olan vergi ve prim borcu meselelerini de geniş ölçüde çözüme kavuşturacak inşallah." ifadesini kullandı.

Yaptıkları yeniden yapılandırma düzenlemesinin yanında bir daha yeniden yapılandırma kanunları çıkarmaya ihtiyaç olmaksızın yapısal reform niteliğinde bir düzenlemeyi de Bakanlar Kuruluna sunduktan sonra bu düzenlemeyle beraber Meclise getirmek istediklerini vurgulayan Ağbal, "Zaman zaman ekonomideki gelişmelere bağlı olarak, zaman zaman da mükelleflerimizin durumlarına bağlı olarak vatandaş borcunu yapılandırmak istiyor, buna ihtiyaç duyuyor. Yani iyi gününde vergi borçlarını düzenli bir şekilde ödeyen mükellefimizin bazen kendi işleri sıkıntıya girebiliyor, bazen de bulunduğu sektörde ekonomik sıkıntılar meydana gelebiliyor. Biz bütün bunları gözeterek yeni bir sistem getireceğiz." diye konuştu.

Bu sistemde mükellefin bütün karnesini masaya yatıracaklarına işaret eden Ağbal, gerçekten iyi gününde vergi borçlarını ödemişse sıkıntıya girdiğinde onun elinden tutacak şekilde yeniden yapılandırma kanunlarında öngörülen mekanizmaları kalıcı bir şekilde sisteme dahil edeceklerini dile getirdi.

Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan şu; gerçekten iyi gününde vergi borcunu ödeyene bu imkanı sağlayacağız. En son vergi beyannamelerini süresinde verenlere, ödeyenlere 5 puan vergi indirimi getirmiştik, bu doğru bir düzenleme ama bu durumda olan mükelleflerden bir kısmı da herhangi bir şekilde zora, dara düştüğünde devlet olarak biz burada gene yeniden yapılandırma kanunları çıkarmak yerine kişinin bulunduğu duruma göre, ihtiyacına göre bireysel bazda da yeniden yapılandırmanın önünü açacak bir yasal düzenlemeyi de inşallah bu çalışmayla beraber getirmek istiyoruz. Ben şimdiden bütün esnafımıza, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimize, tüm vergi mükelleflerimize bu düzenlemenin bereketler getirmesini diliyorum."

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, Maliye Bakanlığı olarak her zaman esnafın yanında olmaya özel bir gayret gösterdiklerine dikkati çeken Ağbal, ekonominin canlanması için son dönemde ardı ardına çok sayıda karar aldıklarını, vergi indirimleri yaptıklarını ve bunların hepsinin de ne kadar doğru ve isabetli olduğunu, ortaya çıkan gelişmelerden çok net bir şekilde gördüklerini söyledi.

Ağbal, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği bu iki müjdenin de mobilya ve beyaz eşyada yapmış oldukları bu indirimle birlikte yeniden yapılandırmada getirdikleri bu imkanların, esnafın yüzünü daha da güldüreceğini kaydetti.

Öte yandan Bakan Ağbal, minibüsçü esnafı ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

(Bitti)


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Maliye Bakanı Ağbal: (1)
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MALİYE BAKANI AĞBAL: (1)
Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak; daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız.&quot;
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MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "YAPACAĞIMIZ UYGULAMA ŞU ŞEKİLDE OLACAK; DAHA ÖNCE 2016 HAZİRAN İTİBARIYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNUNA BAŞVURAN VATANDAŞLARIMIZDAN SONRAKİ AYLARDA DA 2017 MART AYINA KADAR OLAN DÖNEMDE DE VERGİ VE PRİM BORCU VAR İSE ÖNCEKİ YAPTIĞI BAŞVURULARI TEKRAR GÜNCELLEYECEĞİZ, BU DÖNEMİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE TEKRAR YENİDEN YAPILANDIRMALARINI YAPACAĞIZ. PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ GEÇEN DEFA YAPMIŞTIK, YENİDEN YAPILANDIRMA BAKIMINDAN YİNE AYNI O BÜTÜN UYGULAMALAR BU DÖNEMDE DEVAM EDECEK. BİR DE 2016 HAZİRAN'DAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN VERGİ BORCU OLMAYAN, PRİM BORCU OLMAYAN AMA 2016 TEMMUZ'UNDAN SONRA İLK DEFA VERGİ BORCU VE PRİM BORCU OLAN VATANDAŞLARIMIZ DA BU UYGULAMADAN YARARLANACAKLAR. BÖYLELİKLE YAKLAŞIK 47 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ VERGİ ALACAĞINI YAPILANDIRMIŞ OLACAĞIZ."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz.&quot;
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MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "VERGİ GELİRLERİNDE YAKLAŞIK 7 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN YENİ BİR YENİDEN YAPILANDIRMA YAPMIŞ OLUYORUZ ÇÜNKÜ 2016 TEMMUZ'UNDAN 2017 MART'INA KADAR VERGİ BORÇLARINI VADESİNDE ÖDEMEYEN, YİNE VERGİ DAİRELERİNE ÖDENMESİ GEREKEN DİĞER TRAFİK PARA CEZASI OLUR, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ OLUR, DİĞER VERGİLERLE BAKTIĞIMIZ ZAMAN 7 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN BİR YAPILANDIRMAYI BU SURETLE YAPMIŞ OLUYORUZ."
Maliye Bakanı Ağbal: &quot;Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor.&quot;
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MALİYE BAKANI AĞBAL: "YAPTIĞIMIZ HESAPLAMALARA GÖRE BURADA 350 MİLYON LİRALIK BİR MALİYET OLUŞTU. ŞİMDİ BİZ BUNU 30 EYLÜL TARİHİNE UZATIYORUZ, BU DURUMDA YAPTIĞIMIZ HESAPLAMALARA GÖRE, BUNUN VERGİ GELİRLERİNE NET OLARAK 800 MİLYON CİVARINDA BİR ETKİSİ OLACAK. BEN İNANIYORUM Kİ BU MOBİLYA, BEYAZ EŞYA VE VE KONUT SEKTÖRÜNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BU İNDİRİMLER EKONOMİYİ GENEL ANLAMDA CANLANDIRACAK, HEM İSTİHDAM SAĞLAYACAK HEM ÜRETİMİ ARTIRACAK HEM DE PİYASADA YÜZLERİ GÜLDÜRECEK VE BUNUN İŞARETLERİNİ DE ALIYORUZ. BU BAKIMDAN PİYASADA SON DÖNEMDE BAŞLAYAN CANLANMA ARTARAK DEVAM EDİYOR."
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