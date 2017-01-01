Maliye Bakanı Ağbal: (2)

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BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Geçen defa Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamına giren, yeniden yapılandırdığımız diğer kamu alacakları bakımından da bu süreyi 2017 Mart ayına kadar çekmiş olacağız." dedi.

Ağbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı uygulamayı sosyal güvenlik primleri için de yapacaklarını belirterek, "Geçen defa Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamına giren, yeniden yapılandırdığımız diğer kamu alacakları bakımından da bu süreyi 2017 Mart ayına kadar çekmiş olacağız. Burada özellikle esnafımız bakımından vergi daireleri ile olan, sosyal güvenlik daireleri ile olan vergi ve prim borcu meselelerini de geniş ölçüde çözüme kavuşturacak inşallah." ifadesini kullandı.

Yaptıkları yeniden yapılandırma düzenlemesinin yanında bir daha yeniden yapılandırma kanunları çıkarmaya ihtiyaç olmaksızın yapısal reform niteliğinde bir düzenlemeyi de Bakanlar Kuruluna sunduktan sonra bu düzenlemeyle beraber Meclise getirmek istediklerini vurgulayan Ağbal, "Zaman zaman ekonomideki gelişmelere bağlı olarak, zaman zaman da mükelleflerimizin durumlarına bağlı olarak vatandaş borcunu yapılandırmak istiyor, buna ihtiyaç duyuyor. Yani iyi gününde vergi borçlarını düzenli bir şekilde ödeyen mükellefimizin bazen kendi işleri sıkıntıya girebiliyor, bazen de bulunduğu sektörde ekonomik sıkıntılar meydana gelebiliyor. Biz bütün bunları gözeterek yeni bir sistem getireceğiz." diye konuştu.

Bu sistemde mükellefin bütün karnesini masaya yatıracaklarına işaret eden Ağbal, gerçekten iyi gününde vergi borçlarını ödemişse sıkıntıya girdiğinde onun elinden tutacak şekilde yeniden yapılandırma kanunlarında öngörülen mekanizmaları kalıcı bir şekilde sisteme dahil edeceklerini dile getirdi.

Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan şu; gerçekten iyi gününde vergi borcunu ödeyene bu imkanı sağlayacağız. En son vergi beyannamelerini süresinde verenlere, ödeyenlere 5 puan vergi indirimi getirmiştik, bu doğru bir düzenleme ama bu durumda olan mükelleflerden bir kısmı da herhangi bir şekilde zora, dara düştüğünde devlet olarak biz burada gene yeniden yapılandırma kanunları çıkarmak yerine kişinin bulunduğu duruma göre, ihtiyacına göre bireysel bazda da yeniden yapılandırmanın önünü açacak bir yasal düzenlemeyi de inşallah bu çalışmayla beraber getirmek istiyoruz. Ben şimdiden bütün esnafımıza, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimize, tüm vergi mükelleflerimize bu düzenlemenin bereketler getirmesini diliyorum."

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, Maliye Bakanlığı olarak her zaman esnafın yanında olmaya özel bir gayret gösterdiklerine dikkati çeken Ağbal, ekonominin canlanması için son dönemde ardı ardına çok sayıda karar aldıklarını, vergi indirimleri yaptıklarını ve bunların hepsinin de ne kadar doğru ve isabetli olduğunu, ortaya çıkan gelişmelerden çok net bir şekilde gördüklerini söyledi.

Ağbal, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği bu iki müjdenin de mobilya ve beyaz eşyada yapmış oldukları bu indirimle birlikte yeniden yapılandırmada getirdikleri bu imkanların, esnafın yüzünü daha da güldüreceğini kaydetti.

Öte yandan Bakan Ağbal, minibüsçü esnafı ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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