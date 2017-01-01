Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü

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MALATYA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te törenler düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mehmet Özdemir ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Sıddık Selçuk katıldı.

İl Emniyet Müdürü Urhal, beraberindekilerle anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Urhal, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatı olarak ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için kendilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarına belirtti. Urhal, "Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda sorumlu olduğumuz bu görevi idrak ederek, vatandaşımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşaması için çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmekten mutluluk duymaktayız." diye konuştu.

Ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkın can ve mal emniyetini temin etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerden aldıkları kutsal görevi yılmadan ileriye taşıma gayreti içinde olacaklarını aktaran Urhal, "Devletimizin ve milletimizin güvenliği için göstermiş olduğumuz cansiparane çalışmalarımız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılıkta devam edecek." ifadelerini kullandı.

Urhal, daha sonra beraberindekilerle Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakan Urhal, burada Anıt Defterini imzaladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyarette İl Müftüsü Ümit Çimen de şehitler için dua etti.

- Gaziantep

Gaziantep'teki tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi.

Törende İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Gülveren, vatandaşın huzuru ve refahı için polis teşkilatının zaman gözetmeden çalıştığını ve tek amacının huzuru temin etmek olduğunu söyledi.

Vatandaşın polise olan inancının tam olduğunu aktaran Gülveren, "Bayrağımızın inmemesi için vatanımızın ve milletimizin bekası için canını hiç esirgemeyen kendini feda etmiş kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Modern toplumlarda sadece fiziki tedbirler ve polise yetki verilmesiyle huzur sağlanmaz. Halkla na kadar iç içe olursak el ele verirsek o kadar daha mutlu ve huzurlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından kürsüye gelen Şehit Polis Hüseyin Gümüş'ün oğlu Arda Gümüş, "Vatan" şiirini okudu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Atatürk Anıtına çelenk sundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnci ve beraberindekiler törenin ardından şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette şehitler için dua edildi.

Özel harekat polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapılan ziyarette, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

- Kilis

Kilis'te törenler polislerin şehitlik asri mezarlığı ziyaretiyle başladı.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve kabirlere çiçekler bırakıldı.

Buradaki programın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Günter Şenses Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alper, yaptığı konuşmada, polisin kanun adamı olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün teşkilatın ne kadar ulvi, kutsal ve yüce görev yaptığına işaret ettiğini vurgulayan Alper, "Adıyaman halkının huzur, güven ve kendisini emniyette hissetmesi için bizler de 172 yıldır Adıyaman halkının hizmetinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Alper, Adıyaman'ın huzurlu ve güvenli bir şehir olması için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan 172. yıl pastası Vali Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar tarafından kesildi.

Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Anadolu Kız Meslek Lisesinde halk oyunları gösterisiyle süren törenlerde müzik dinletisi sunuldu ve resim sergisi gezildi.