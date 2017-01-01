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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:48
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis:

KASTAMONU (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Türkiye'nin darbe anayasası ile oluşturulmuş mevcut sistemden kurtarılarak tam demokratik yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyduğu muhakkaktır." dedi.

Yelis, Kastamonu'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği süreciyle ilgili tespitleri bulunduğunu söyledi.

Değişikliği desteklediklerini belirten Yelis, "Halkımız 1950 seçimlerinden sonra Menderes'i, 1960 sonrası Demirel'i, 1980 sonrası Özal'ı, 2002 sonrası Erdoğan'ı iktidara getirmiş fakat milletten yetki alan siyasiler, vesayetçi sistemi demokrasimizin üzerinden kaldırmayı başaramamıştır. İlk kez sivil siyaset anayasa ile ilgili inisiyatif almış ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile değişiklik teklifini milletimizin önüne getirmiştir." diye konuştu.

Anayasa değişikliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tehdit eden bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çeken Yelis, hükümet sisteminde değişiklik yapıldığını, yürütmedeki iki başlılığın giderilerek, yürütmenin yetkilerinin cumhurbaşkanına verileceğini anlattı.

Yelis, ülkenin mevcut sistemden kurtarılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin darbe anayasası ile oluşturulmuş mevcut sistemden kurtarılarak tam demokratik yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Yeni sistem tartışılırken devletimizin üniter yapısının muhafazası,Türk kimliği ve Türkçe, kuvvetler ayrılığı prensibi, temel haklar ve inanç hürriyeti, darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması bizim için azami derecede önem arz etmektedir. Halk oylamasına sunulan sistemde bu kriterlerimize önemli ölçüde uyum tespit ettik. Türkiye'nin reform ve yenileme çağını başlatması gerekiyor."

Yelis, halk oylamasında "evet" verenin de "hayır" verenin de memleketin evladı olduğunu kaydetti.


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