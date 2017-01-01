10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:50
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli teşkilatlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız her zaman ve her şart altında 15 Temmuz'da olduğu gibi görevi başında olacak, bu ülkenin geleceği ve huzuru için gözünü kırpmadan görev yapacaktır." dedi.

Kılıç, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaretinde çiçek takdim etti.

Emniyet personelinin günlerini kutlayan Kılıç, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümünü kutladı.

Aziz vatanın huzuru ve güvenliği için görev yaparken canını ortaya koyup şehit olan personele Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, gazilere de uzun, huzurlu ve sağlıklı ömür diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları ve güvenliği için canını ortaya koyan Türk Polis Teşkilatının daha birçok seneler, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça millete hizmet edeceğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Polisimizin aziz milletin içinden çıkan evlatlarıyla hizmet edeceğini biliyoruz. Şu anda ülkemizin, milletimizin huzuru için görevde olan, terör örgütleri ve teröristlerle mücadele eden, kaçakçılıkla mücadele eden, yasa dışı işlere bulaşan kişilere karşı mücadele veren, aynı şekilde istihbarat görevini yürüterek ülkemizin iç tehditlerine karşı görev yapan ve her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan tüm emniyet personelimize başarılar diliyorum. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli teşkilatlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız her zaman ve her şart altında 15 Temmuz'da olduğu gibi görevi başında olacak, bu ülkenin geleceği ve huzuru için gözünü kırpmadan görev yapacaktır."


İLGİLİ HABERLER

Samsunspor Teknik Direktörü Özköylü:
YEREL

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZKÖYLÜ:

Polis teşkilatı 172. yaşında
YEREL

POLİS TEŞKİLATI 172. YAŞINDA
Eski CHP İstanbul Milletvekili Tunay:
YEREL

ESKİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TUNAY:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
2017 Defolimpik Oyunları'na doğru
YEREL

2017 DEFOLİMPİK OYUNLARI'NA DOĞRU
Bakan Kılıç, yoğun ilgiden konuşamadı
YEREL

BAKAN KILIÇ, YOĞUN İLGİDEN KONUŞAMADI
Yılmaz: &quot;Samsun'un 5 plajını daha Mavi Bayrak ile buluşturduk&quot;
YEREL

YILMAZ: "SAMSUN'UN 5 PLAJINI DAHA MAVİ BAYRAK İLE BULUŞTURDUK"
2017 Defolimpik Oyunları'na doğru
YEREL

2017 DEFOLİMPİK OYUNLARI'NA DOĞRU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ SAMSUN'DA
Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor
YEREL

MAVİ IŞIKLAR MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR
İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor
YEREL

İLKADIM'DA 'MEGA DÖNÜŞÜM' BAŞLIYOR
Kayıp kargası &quot;Çirkin&quot;i bulana para ödülü verecek
YEREL

KAYIP KARGASI "ÇİRKİN"İ BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu