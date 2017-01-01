Adıyaman'daki SODES projelerinde usulsüzlük iddiası

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 24'ü tutuklu 63 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir 13 dernek ve vakıf tarafından hazırlanan 18 SODES projesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu projelerin FETÖ'nün "Adıyaman sorumlusu" şüpheli H.B'nin sevk ve idaresiyle örgüt hiyerarşisine dahil bazı şüphelilerle koordine edilerek, örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığı, gerçeğe aykırı belgelerle menfaat sağlandığı tespit edildi.

Aralarında FETÖ'nün il imamı, milli eğitim ve memurlar ünite imamları, dernek yöneticileri ile esnaf mütevellilerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği ve Kamu Zararına Dolandırıcılık" suçlarından, 4 şüpheli hakkında terörün finansmanı ve kamu zararına dolandırıcılık suçlarından, 41 şüpheli hakkında ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğiyle kamu zararına dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 63 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Davaya ilişkin iddianamenin Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.