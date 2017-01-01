Şüpheli akademisyenlerin Bank Asya hesaplarındaki hareketlilik iddianamede

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BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) yapılanmasına yönelik 77 akademisyen hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Bank Asya hesaplarındaki hareketliliğe ilişkin dikkat çekici detaylar yer aldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, Mehmet Yazıcı ve Kemal Gümüştekin hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan, 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası, AİBÜ Rektörü Hayri Coşkun'un da yer aldığı 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mayıs ayında yargılanmaya başlanacak şüpheliler hakkındaki iddianamede, hesap hareketliliği durgun olan akademisyenlerin, 17-25 Aralık sürecinde yaptıkları Bank Asya'ya yaptıkları para transferleri, mevduat artırımları ve çeşitli tarihlerde diğer bankalardan çektikleri 2 milyon liradan fazla krediyi bu bankaya aktarmaları gibi detaylar dikkati çekti.

İddianamede, 2014 yılı ve sonrasında Bank Asya'da hiç hesabı yokken hesap açtıranların, mevcut hesabı bulunup da hesabında hiç hareket olmayan veya para da bulundurmayanların "bir anda bu hesaplarında işlem yapmaya ve para yatırmaya başlamalarının" olağan bireysel bankacılık işlemleri olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Bu işlemlerin "basın yayın ve sosyal medya" aracılığıyla çağrısı yapılan ve örgüt liderinin talimatlarına göre yapılmış işlemler olduğu değerlendirilen iddianamede, söz konusu Bank Asya hesaplarından, okul taksiti yatırılması, oturduğu site ve eviyle ilgili aidat yatırılması için bu bankanın adres gösterilmesi veya toplu taşıma kartları ile ilgili küçük hesap hareketlerinin, diğer kıstaslardaki tespitlerle desteklenmediği müddetçe dosyalarda değerlendirmeye alınmadığı aktarıldı.

- Diğer bankalardan 2 milyondan fazla kredi çekilmiş

Akademisyenlerin, diğer bankalardan çektikleri kredileri örgüte ait Bank Asya'ya yatırdıkları, aktif olan hesaplarına da yüksek miktarda para yatırarak finansal destek sağladıkları öne sürülen iddianamede, şüphelilerden Abdulkadir Küçükbayrak'ın, bankaya destek olmak amacıyla başka bir bankadan çektiği 50 bin lira krediyi eşinin Bank Asya hesabına yatırdığı, yine bu bankada hesabında da bakiye bulunmazken 2015 mart ayında 83 bin lira para yatırdığı belirtildi.

İddianamede, Alim Erdem'in destek amacıyla başka bir bankadan çektiği 40 bin liralık krediyi Bank Asya hesabına yatırdığı, Arif Duran'ın da başka bir bankadan çektiği 50 liralık krediyi eşinin Bank Asya hesabına yatırdığı ifade edilerek, Ayşe Nurdan Korkmaz'ın da eşi tarafından başka bankadan çekilen 45 bin liralık krediyi hesabına yatırıldığı ayrıca 2014 şubat dönemine kadar Bank Asya hesabında hiç para yokken, bu tarihten sonra 38 bin lira ve üzerinde para hareketlerinin bulunduğu aktarıldı.

Yine 2014 eylül ayından sonra hesabında hareketlilik yaşanan şüpheli Aytekin Alçelik'in, 2014 eylül ve 2015 şubat aylarında başka bankalardan çektiği 80 bin TL krediyi Bank Asya'daki hesabına aktardığı, aktif hesapları bulunan Elçin Hakan Terzi ve Ertuğrul Karğı'nın 30'ar bin liralık kredileri, Bank Asya hesaplarına yatırdığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Fatih Demircioğlu, Fatma Erdem, Fırat Zafer Mengeloğlu, Gülzade Özyalvaçlı'nın diğer bankalardan çektikleri 50'şer bin liralık kredileri kendileri veya eşlerinin adına kayıtlı Bank Asya hesaplarına geçirdiğine işaret edildi.

İddianamede, Hakan Şahin'in destek olmak amacıyla başka bir bankadan çektiği 69 bin lirayı Bank Asya hesabına yatırdığı ve bu parayı 3 ay sonra geri çektiği, Bank Asya hesabında 2 bin 500 lira bulunan Hakan Şakar'ın ise talimat doğrultusunda 35 bin lira yatırdığı ve başka bir bankadan çektiği 30 bin 500 lirayı, aynı gün Bank Asya'da katılım hesabı açtırarak buraya aktardığı, 55 bin lira tutarında çektiği kredinin 27 bin 800 lirasını Bank Asya hesabına geçirdiği vurgulanarak, Halil Şahman'ın 74 bin liralık mevduatını 2015 aralık ayına kadar aktif tuttuğu, 2014 yılı eylül ayına kadar hesabında para bulunmayan İsmail Boyraz'ın 50 bin lira kredi çekerek bu hesaba yatırdığı ifade edildi.

- Bank Asya'da mevduat artırımları

Şüphelilerin mevduatlarını arttırma hareketlerinin de yer aldığı iddianamede, Muhsin Özdem'in 2013 aralık ayında 20 bin lira civarında olan mevduatını 2015 eylülde 88 bin liraya, Muhsine Zeynep Yavuz'un 2013 aralık ayında 8 bin liralık mevduatını 2015 eylülde 103 bin liraya kadar çıkardığı, Murat Erdem'in ise 2013 aralık ayında 286 bin lira civarında olan mevduatını 2016 temmuz döneminde 125 bin lira olarak hesapta tutmaya devam ettiği belirtildi.

İddianamede, bazı şüphelilerin yüksek miktarlarda işlemler gerçekleştirdiğine değinilerek, Nadir Göksüğür'ün 2013 yılı aralık ayında hesabında mevduat yokken, eşinin Bank Asya hesabından 100 bin liraya yakın mevduatı havale ettiği, bu işlemle bankaya destek olmak ve 100 bin liraya kadar olan mevduatların TMSF’nin sigortası kapsamında olması nedeniyle paralarını güvence altına almayı amaçladıkları değerlendirildi.

Diğer şüphelilerin hesap hareketleriyle ilgili bilgilere ve diğer bankalardan çekerek Bank Asya hesaplarına yatırdıkları kredi miktarlarına yer verilen iddianamede, şüphelilerin 17-25 Aralık süreci ve sonrasında bankaya destek olmak amacıyla milyonlarca liralık transferler gerçekleştirdiği kaydedildi.



