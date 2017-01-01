Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halk oylamasına ilişkin "Sadece biz demiyoruz, herkes bu anayasanın değişmesi gerektiğini söyledi, seçim beyannamelerine yazdı. Bu bütün partilerin arzusu. Ama gelin görün ki, kusura bakmasınlar, Türkiye'de muhalefet çalışmıyor, tembeller." dedi.

Akçakoca Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Özlü, burada şoförler ile bir araya geldi.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliği için ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi.

Anayasanın hazırlanması için Türkiye'nin uzun bir süreçten geçtiğini aktaran Özlü, "Anayasanın oylanmasına tek başımıza gelmedik, bu bir süreç. Tartıştık, konuştuk, uzun bir süreçten geçtik. Sadece biz demiyoruz, herkes bu anayasanın değişmesi gerektiğini söyledi, seçim beyannamelerine yazdı. Bu bütün partilerin arzusu. Ama gelin görün ki, kusura bakmasınlar, Türkiye'de muhalefet çalışmıyor, tembeller." şeklinde konuştu.

Bazılarının siyaseti alt kaliteye çekme gayretinde olduğunu vurgulayan Özlü, "Bu çok yanlış. Siyaset, hizmet etme sanatı ve millete hizmet etme aracıdır, dedikodu sanatı değil. Anayasa teklifi konusunu da bütün partiler istiyordu. 'Anayasa değişsin' diyen sadece biz değiliz, CHP de, MHP de, HDP de söylüyor. Ama ortada somut olan tek bizim teklifimiz. Ana muhalefet keşke çalışsa, uğraşsa, fikirler üretse, sesini yükseltmek yerine fikirlerini yükseltse çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerin 2019 yılında olacağını anımsatan Özlü, şunları kaydetti:

"Burada AK Parti, CHP, MHP seçimi yapmayacağız. Halk oylamasına 6 gün var, elinizi vicdanınıza koyun ve 18 maddede 'hayır' denecek bir madde var mı diye bakın. Biz 'Yargı, bağımsız ve tarafsız olmalıdır' diyoruz. Yargının tarafsız olmaması düşünülebilir mi? Biz, yargının tarafsızlığını anayasal teminat altına almak istiyoruz. Anayasamızda yargının tarafsızlığının yer almasını istiyoruz. Buna 'hayır' denir mi?"