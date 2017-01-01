Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARTVİN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılı dolayısıyla Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de tören düzenlendi.

Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene, CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Vali Yardımcısı Ertuğrul Örnek, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kurum müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Selvi'nin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Selvi, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının kurulduğu 1845’ten bugüne kadar Türkiye'de huzur ve güvenin timsali olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının gerek personel kalitesi gerekse de teknolojik altyapısıyla dünyanın birçok ülkesine örnek teşkil ettiğini vurgulayan Selvi, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en güvenli illerinden biri olan Artvin'de görev yapmanın gururunu personelimle birlikte yaşıyorum. Suçla mücadelede halkımızın desteğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Artvinli hemşehrilerimize bugüne kadar verdiği destelerden dolayı teşekkür ediyor, desteklerinin devamını diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Selvi, ardından Artvin Valisi Doğanay'ı ziyaret etti.

- Rize

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolayısıyla Rize'de de tören düzenlendi.

Rize Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, polis mesleğinin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Polislik mesleği 365 gün, haftanın 7 günü, her günün 24 saati yaşanan bir meslektir. İnanç, güç ve cesaret ister. Polislik her şartta çalışmayı, az ile yetinmeyi ama çok vermeyi gerektirir. Şükretmeyi ama şikayet etmemeyi gerektirir. Çok sevmeyi ama karşılık beklememeyi gerektirir. İçimize sızmış FETÖ terör örgütüne mensup hainlere asla acımayacağız. Onlar hiçbir zaman bu vatanın evladı olmadılar. 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitleri, devletimize yapmak istedikleri hainliği asla unutmayacağız."

- Giresun

Valilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğinin sağlanmasını her zaman canlarından aziz bildiklerini ifade etti.

Öztürk, Türk Polis Teşkilatının, Türkiye ve Türk milletinin huzur ve asayişinin sağlanması kadar, birlik ve beraberliğin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu 15 Temmuz darbe kalkışmasında dosta düşmana gösterdiğini vurguladı.

Giresun Valisi Hasan Karahan ise polis teşkilatının 172 yıldır milletin emrinde olduğunu aktararak "Şehadeti, gaziliği göze alarak 24 saat milletin emrinde, hizmetinde. Zor şartlarda görev yapıyorlar. İmkanlarımız Allah'a şükür çok daha iyi. Daha da iyi olacağız." dedi.

Tören, polis araçlarının geçit töreninin ardından sona erdi.

- Gümüşhane

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Kar, emniyet teşkilatının halkın refah ve huzurunun korunması için gece gündüz demeden çalıştığına dikkati çekti.

Polis teşkilatının görevini yerine getirirken hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermediğine işaret eden Kar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin korunması vazgeçilmez bir unsur olup bu hakların korunması ve uygulanması kanunlar nezdinde polis teşkilatımızın güvencesi altındadır. Toplumda huzuru ve düzeni sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlamak gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenen teşkilatımız, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir parçası olmanın bilinciyle hareket etmektedir."

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Faruk Akıncı, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.







