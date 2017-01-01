Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören et ve hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|24,50
|24,50
|İnek eti
|HTS
|24,50
|24,50
|Karkas et
|HTS
|19,00
|26,50
|Kırıntı et
|HTS
|12,00
|12,00
|Kuzu eti
|HTS
|32,00
|33,00
|Buğday
|HTS
|0,95
|0,96
|Arpa
|HMS
|0,84
|0,90
|Mısır
|HTS
|1,07
|1,07
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili