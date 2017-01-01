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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:04

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı 24,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören et ve hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana eti HTS 24,5024,50
İnek eti HTS 24,50 24,50
Karkas etHTS 19,0026,50
Kırıntı et HTS12,0012,00
Kuzu eti HTS 32,00 33,00
BuğdayHTS0,95 0,96
Arpa HMS0,840,90
Mısır HTS 1,07 1,07


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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